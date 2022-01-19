https://sputnik-georgia.ru/20220119/vrach-rasskazal-kak-lechit-omikron-pri-pervykh-simptomakh-263719016.html

Врач рассказал, как лечить "омикрон" при первых симптомах

Врач рассказал, как лечить "омикрон" при первых симптомах

При первых же симптомах штамма коронавируса "омикрон" надо изолироваться и соблюдать некоторые рекомендации врачей 19.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-19T16:26+0400

2022-01-19T16:26+0400

2022-01-19T16:26+0400

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советы врачей

штамм коронавируса "омикрон"

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Исключить применение антибиотиков – это то, что прежде всего надо сделать при первых симптомах инфекции, вызванной новым штаммом коронавируса "омикрон", заявил главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По словам медика, согласно международному опыту распространения нового штамма, можно делать вывод о том, что инфекция, вызванная им, протекает легче в сравнении со штаммом "дельта". При возникновении вышеуказанных признаков болезни, надо срочно изолироваться. По словам медика, лечение в этом случае является симптоматическим, а большинство препаратов есть у каждого в домашней аптечке, к тому же все они относятся к безрецептурным лекарственным средствам. "Рекомендуется начать терапию с момента возникновения первых симптомов, даже если по каким-то причинам вы не обратились в поликлинику к врачу", – рассказал Тяжельников.Есть несколько рекомендация врачей при появлении первых симптомов "омикрона":Вместо антибиотиков, по рекомендациям Минздрава России, для лечения коронавируса в легкой форме, в которой в большинстве случаев протекает "омикрон", могут быть использованы противовирусные препараты "Умифеновир" ("Арбидол", "Арпефлю" и тому подобное) и "Интерферон-альфа" ("Гриппферон", "Назоферон"). "Все эти лекарственные препараты являются безрецептурными и при соблюдении правил приема, описанных в инструкции, безопасны для пациента", – рассказал он, добавив, что от боли в горле помогут антисептические средства в виде пастилок, таблеток для рассасывания, спреев и полосканий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, наука, минздрав россии, коронавирус covid-19, советы врачей, штамм коронавируса "омикрон"