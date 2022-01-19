https://sputnik-georgia.ru/20220119/vrach-rasskazala-o-sposobe-pokhudeniya-s-pomoschyu-khodby-263692991.html

Врач рассказала о способе похудения с помощью ходьбы

Врач рассказала о способе похудения с помощью ходьбы

Красивыми и стройными хочется быть всем, однако худеть с умом - умеют немногие

2022-01-19T05:05+0400

2022-01-19T05:05+0400

2022-01-19T05:05+0400

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Одним из самых действенных способов для похудения без диет оказалась ходьба, заявляют врачи.Диетологи утверждают, что во время ходьбы задействованы 90% всех мышц тела. Эксперты советуют делать упражнения на руки, например, сгибать и разгибать с усилием, напрягать разные группы мышц ног, намеренно увеличивать или уменьшать длину шага.При этом специалисты поясняют: нужно носить удобную обувь и пить больше воды. А людям, у которых есть варикоз, носить компрессионные чулки, так как в них не отекают ноги, плюс удобнее ходить.При этом больше всего пользы от сравнительно быстрой ходьбы — 4-5 километров в час.Также не стоит забывать о режиме питания. Начать питаться дробно – пять раз в день маленькими порциями.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Анна Гигаури https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg

Анна Гигаури https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg

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общество, справки , новости, здоровье, похудение, советы врачей