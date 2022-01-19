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Врач рассказала о способе похудения с помощью ходьбы
Врач рассказала о способе похудения с помощью ходьбы
Красивыми и стройными хочется быть всем, однако худеть с умом - умеют немногие
2022-01-19T05:05+0400
2022-01-19T05:05+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Одним из самых действенных способов для похудения без диет оказалась ходьба, заявляют врачи.Диетологи утверждают, что во время ходьбы задействованы 90% всех мышц тела. Эксперты советуют делать упражнения на руки, например, сгибать и разгибать с усилием, напрягать разные группы мышц ног, намеренно увеличивать или уменьшать длину шага.При этом специалисты поясняют: нужно носить удобную обувь и пить больше воды. А людям, у которых есть варикоз, носить компрессионные чулки, так как в них не отекают ноги, плюс удобнее ходить.При этом больше всего пользы от сравнительно быстрой ходьбы — 4-5 километров в час.Также не стоит забывать о режиме питания. Начать питаться дробно – пять раз в день маленькими порциями.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анна Гигаури
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общество, справки , новости, здоровье, похудение, советы врачей

Врач рассказала о способе похудения с помощью ходьбы

05:05 19.01.2022
© AP Photo / Francois MoriБегущая девушка на фоне собора Нотр-Дам-де-Пари во время его реставрации
Бегущая девушка на фоне собора Нотр-Дам-де-Пари во время его реставрации - Sputnik Грузия, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Francois Mori
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Колумнист Sputnik Грузия Анна Гигаури - Sputnik Грузия
Анна Гигаури
Все материалы
Красивыми и стройными хочется быть всем, однако худеть с умом умеют немногие
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Одним из самых действенных способов для похудения без диет оказалась ходьба, заявляют врачи.
Диетологи утверждают, что во время ходьбы задействованы 90% всех мышц тела. Эксперты советуют делать упражнения на руки, например, сгибать и разгибать с усилием, напрягать разные группы мышц ног, намеренно увеличивать или уменьшать длину шага.
При этом специалисты поясняют: нужно носить удобную обувь и пить больше воды. А людям, у которых есть варикоз, носить компрессионные чулки, так как в них не отекают ноги, плюс удобнее ходить.

Сбросить лишний вес можно, сделав себе установку – 10 тысяч шагов в день. Это такая компромиссная цифра, отмечают медики. Мало кто помнит, откуда она взялась, но ее вполне можно взять за некую точку отсчета.

При этом больше всего пользы от сравнительно быстрой ходьбы — 4-5 километров в час.
Также не стоит забывать о режиме питания. Начать питаться дробно – пять раз в день маленькими порциями.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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