https://sputnik-georgia.ru/20220119/vrach-rasskazala-o-sposobe-pokhudeniya-s-pomoschyu-khodby-263692991.html
Врач рассказала о способе похудения с помощью ходьбы
Врач рассказала о способе похудения с помощью ходьбы
Красивыми и стройными хочется быть всем, однако худеть с умом - умеют немногие
2022-01-19T05:05+0400
2022-01-19T05:05+0400
2022-01-19T05:05+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Одним из самых действенных способов для похудения без диет оказалась ходьба, заявляют врачи.Диетологи утверждают, что во время ходьбы задействованы 90% всех мышц тела. Эксперты советуют делать упражнения на руки, например, сгибать и разгибать с усилием, напрягать разные группы мышц ног, намеренно увеличивать или уменьшать длину шага.При этом специалисты поясняют: нужно носить удобную обувь и пить больше воды. А людям, у которых есть варикоз, носить компрессионные чулки, так как в них не отекают ноги, плюс удобнее ходить.При этом больше всего пользы от сравнительно быстрой ходьбы — 4-5 километров в час.Также не стоит забывать о режиме питания. Начать питаться дробно – пять раз в день маленькими порциями.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анна Гигаури
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Гигаури
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg
общество, справки , новости, здоровье, похудение, советы врачей
Врач рассказала о способе похудения с помощью ходьбы
Красивыми и стройными хочется быть всем, однако худеть с умом умеют немногие
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Одним из самых действенных способов для похудения без диет оказалась ходьба, заявляют врачи.
Диетологи утверждают, что во время ходьбы задействованы 90% всех мышц тела. Эксперты советуют делать упражнения на руки, например, сгибать и разгибать с усилием, напрягать разные группы мышц ног, намеренно увеличивать или уменьшать длину шага.
При этом специалисты поясняют: нужно носить удобную обувь и пить больше воды. А людям, у которых есть варикоз, носить компрессионные чулки, так как в них не отекают ноги, плюс удобнее ходить.
Сбросить лишний вес можно, сделав себе установку – 10 тысяч шагов в день. Это такая компромиссная цифра, отмечают медики. Мало кто помнит, откуда она взялась, но ее вполне можно взять за некую точку отсчета.
При этом больше всего пользы от сравнительно быстрой ходьбы — 4-5 километров в час.
Также не стоит забывать о режиме питания. Начать питаться дробно – пять раз в день маленькими порциями.
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