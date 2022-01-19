https://sputnik-georgia.ru/20220119/vrach-rasskazala-o-znachenii-rezus-faktora-krovi-dlya-zdorovya-263711368.html

Врач рассказала о значении резус-фактора крови для здоровья

Врач рассказала о значении резус-фактора крови для здоровья

Ученые посвятили этому вопросу уже много лет и исследований, и многие моменты до сих пор заставляют их недоумевать

2022-01-19T05:31+0400

2022-01-19T05:31+0400

2022-01-19T05:31+0400

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Что в первую очередь нужно знать о вопросе влияния группы крови и резус-фактора на риск развития у человека различных заболеваний, Sputnik Грузия выяснил у врача-гематолога Ани Каландадзе.Резус-фактор характеризуется особым белком на мембране эритроцита, если его нет, то говорят, что у человека отрицательный резус-фактор, рассказала доктор Каландадзе.Большинство людей знает, какой у них резус-фактор еще с рождения. Его определяют вместе с группой крови в роддоме.Что касается будущих матерей, как пояснила доктор, большинство беременных с отрицательным резусом имеют плод с отрицательным резус-фактором. Однако трудности возникают в том случае, если у беременной с отрицательным резусом ребенок в утробе с положительным – это называется "резус-конфликт"."Течение беременности резус-положительным плодом у резус-отрицательных беременных женщин часто осложняется развитием гемолитической болезни плода", – рассказала Каландадзе.Кроме того, по словам врача, в период пандемии коронавируса исследователи выявили, что люди с отрицательным резус-фактором могут чаще заражаться коронавирусной инфекцией.Как отметила врач, сама по себе группа крови или резус не означает, что человек обязательно будет страдать конкретной болезнью. Здесь задействовано немало других факторов, и группа крови – лишь один из них.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

общество, новости, грузия, здоровье, советы врачей