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https://sputnik-georgia.ru/20220119/vrach-rasskazala-o-znachenii-rezus-faktora-krovi-dlya-zdorovya-263711368.html
Врач рассказала о значении резус-фактора крови для здоровья
Врач рассказала о значении резус-фактора крови для здоровья
Ученые посвятили этому вопросу уже много лет и исследований, и многие моменты до сих пор заставляют их недоумевать
2022-01-19T05:31+0400
2022-01-19T05:31+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Что в первую очередь нужно знать о вопросе влияния группы крови и резус-фактора на риск развития у человека различных заболеваний, Sputnik Грузия выяснил у врача-гематолога Ани Каландадзе.Резус-фактор характеризуется особым белком на мембране эритроцита, если его нет, то говорят, что у человека отрицательный резус-фактор, рассказала доктор Каландадзе.Большинство людей знает, какой у них резус-фактор еще с рождения. Его определяют вместе с группой крови в роддоме.Что касается будущих матерей, как пояснила доктор, большинство беременных с отрицательным резусом имеют плод с отрицательным резус-фактором. Однако трудности возникают в том случае, если у беременной с отрицательным резусом ребенок в утробе с положительным – это называется "резус-конфликт"."Течение беременности резус-положительным плодом у резус-отрицательных беременных женщин часто осложняется развитием гемолитической болезни плода", – рассказала Каландадзе.Кроме того, по словам врача, в период пандемии коронавируса исследователи выявили, что люди с отрицательным резус-фактором могут чаще заражаться коронавирусной инфекцией.Как отметила врач, сама по себе группа крови или резус не означает, что человек обязательно будет страдать конкретной болезнью. Здесь задействовано немало других факторов, и группа крови – лишь один из них.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, здоровье, советы врачей

Врач рассказала о значении резус-фактора крови для здоровья

05:31 19.01.2022
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкМедик в клинико-диагностической лаборатории
Медик в клинико-диагностической лаборатории - Sputnik Грузия, 1920, 19.01.2022
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
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Колумнист Sputnik Лиза Офман - Sputnik Грузия
Лиза Офман
Все материалы
Ученые посвятили этому вопросу уже много лет и исследований, и многие моменты до сих пор заставляют их недоумевать
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Что в первую очередь нужно знать о вопросе влияния группы крови и резус-фактора на риск развития у человека различных заболеваний, Sputnik Грузия выяснил у врача-гематолога Ани Каландадзе.
Резус-фактор характеризуется особым белком на мембране эритроцита, если его нет, то говорят, что у человека отрицательный резус-фактор, рассказала доктор Каландадзе.
Большинство людей знает, какой у них резус-фактор еще с рождения. Его определяют вместе с группой крови в роддоме.
Что касается будущих матерей, как пояснила доктор, большинство беременных с отрицательным резусом имеют плод с отрицательным резус-фактором. Однако трудности возникают в том случае, если у беременной с отрицательным резусом ребенок в утробе с положительным – это называется "резус-конфликт".
© Pixabay / PexelsБеременная женщина
Беременная женщина - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
Беременная женщина
© Pixabay / Pexels
"Течение беременности резус-положительным плодом у резус-отрицательных беременных женщин часто осложняется развитием гемолитической болезни плода", – рассказала Каландадзе.
Кроме того, по словам врача, в период пандемии коронавируса исследователи выявили, что люди с отрицательным резус-фактором могут чаще заражаться коронавирусной инфекцией.

"У людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом, поэтому и коронавирусом риск заражения выше", – говорит доктор.

Как отметила врач, сама по себе группа крови или резус не означает, что человек обязательно будет страдать конкретной болезнью. Здесь задействовано немало других факторов, и группа крови – лишь один из них.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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