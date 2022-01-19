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Жертвой ДТП в Рустави стал новорожденный
Жертвой ДТП в Рустави стал новорожденный
Пострадали еще три человека, среди них несовершеннолетний. Начато расследование 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T11:29+0400
2022-01-19T11:29+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Ребенок до трех месяцев погиб в результате ДТП на улице Шартава в Рустави (полчаса езды от Тбилиси), информацию об этом Sputnik Грузия подтвердили в пресс-службе МВД Грузии.По информации ведомства, пострадали еще три человека, среди них несовершеннолетний. Начато расследование.Как удалось выяснить Sputnik, на улице Шартава ночью столкнулись два легковых автомобиля марки Honda и Mercedes. В одном из них находились четверо членов одной семьи – муж с женой, а также их двое несовершеннолетних детей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, дтп, рустави, sputnik
Жертвой ДТП в Рустави стал новорожденный
11:29 19.01.2022 (обновлено: 11:33 19.01.2022)
Пострадали еще три человека, среди них несовершеннолетний. Начато расследование
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik.
Ребенок до трех месяцев погиб в результате ДТП на улице Шартава в Рустави (полчаса езды от Тбилиси), информацию об этом Sputnik Грузия
подтвердили в пресс-службе МВД Грузии.
По информации ведомства, пострадали еще три человека, среди них несовершеннолетний. Начато расследование.
Как удалось выяснить Sputnik
, на улице Шартава ночью столкнулись два легковых автомобиля марки Honda и Mercedes. В одном из них находились четверо членов одной семьи – муж с женой, а также их двое несовершеннолетних детей.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.