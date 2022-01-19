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Жертвой ДТП в Рустави стал новорожденный

Жертвой ДТП в Рустави стал новорожденный

Пострадали еще три человека, среди них несовершеннолетний. Начато расследование 19.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-19T11:29+0400

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Ребенок до трех месяцев погиб в результате ДТП на улице Шартава в Рустави (полчаса езды от Тбилиси), информацию об этом Sputnik Грузия подтвердили в пресс-службе МВД Грузии.По информации ведомства, пострадали еще три человека, среди них несовершеннолетний. Начато расследование.Как удалось выяснить Sputnik, на улице Шартава ночью столкнулись два легковых автомобиля марки Honda и Mercedes. В одном из них находились четверо членов одной семьи – муж с женой, а также их двое несовершеннолетних детей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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