https://sputnik-georgia.ru/20220119/zvezda-seriala-kamenskaya-popala-v-reanimatsiyu-263722756.html
Звезда сериала "Каменская" попала в реанимацию
Звезда сериала "Каменская" попала в реанимацию
Артистка пострадала при пожаре из-за короткого замыкания – по информации СМИ, он начался из-за возгорания новогодней елки 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T11:46+0400
2022-01-19T11:46+0400
2022-01-19T12:08+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
россия
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/13/263722605_0:9:3082:1743_1920x0_80_0_0_d2e356c180f74ca8554be6a5f541199f.jpg
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Российскую актрису театра и кино Веру Воронкову госпитализировали, сообщили РИА Новости в Театре имени А. С. Пушкина."Состояние стабильно тяжелое. Она в реанимации", – сказали в театре, отметив, что артистка пострадала при пожаре из-за короткого замыкания.Вера Воронкова – Заслуженная артистка Российской Федерации (2017). Родилась 21 марта 1965 года в Одинцово. В 1990 году закончила Школу-студию МХАТ, с 2000-го служит в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Наиболее известна ролями в сериалах "Марш Турецкого" (2000), "Кодекс чести" (2004), "Каменская 4" (2005), "Журов" (2009) и других.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/13/263722605_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_35a495806bfdc62cacce608782353d0f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
россия, российский шоу-бизнес
Звезда сериала "Каменская" попала в реанимацию
11:46 19.01.2022 (обновлено: 12:08 19.01.2022)
Артистка пострадала при пожаре из-за короткого замыкания – по информации СМИ, он начался из-за возгорания новогодней елки
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik.
Российскую актрису театра и кино Веру Воронкову госпитализировали, сообщили РИА Новости
в Театре имени А. С. Пушкина.
"Состояние стабильно тяжелое. Она в реанимации", – сказали в театре, отметив, что артистка пострадала при пожаре из-за короткого замыкания.
По информации "Известий", пожар в московской квартире Воронковой начался из-за возгорания новогодней елки. Актрису госпитализировали с тяжелым ожогом верхних дыхательных путей, ожогом 31 процента поверхности тела.
Вера Воронкова – Заслуженная артистка Российской Федерации (2017). Родилась 21 марта 1965 года в Одинцово. В 1990 году закончила Школу-студию МХАТ, с 2000-го служит в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Наиболее известна ролями в сериалах "Марш Турецкого" (2000), "Кодекс чести" (2004), "Каменская 4" (2005), "Журов" (2009) и других.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.