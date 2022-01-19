https://sputnik-georgia.ru/20220119/zvezda-seriala-kamenskaya-popala-v-reanimatsiyu-263722756.html

Звезда сериала "Каменская" попала в реанимацию

Звезда сериала "Каменская" попала в реанимацию

Артистка пострадала при пожаре из-за короткого замыкания – по информации СМИ, он начался из-за возгорания новогодней елки 19.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-19T11:46+0400

2022-01-19T11:46+0400

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Российскую актрису театра и кино Веру Воронкову госпитализировали, сообщили РИА Новости в Театре имени А. С. Пушкина."Состояние стабильно тяжелое. Она в реанимации", – сказали в театре, отметив, что артистка пострадала при пожаре из-за короткого замыкания.Вера Воронкова – Заслуженная артистка Российской Федерации (2017). Родилась 21 марта 1965 года в Одинцово. В 1990 году закончила Школу-студию МХАТ, с 2000-го служит в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Наиболее известна ролями в сериалах "Марш Турецкого" (2000), "Кодекс чести" (2004), "Каменская 4" (2005), "Журов" (2009) и других.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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