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https://sputnik-georgia.ru/20220119/zvezda-seriala-kamenskaya-popala-v-reanimatsiyu-263722756.html
Звезда сериала "Каменская" попала в реанимацию
Звезда сериала "Каменская" попала в реанимацию
Артистка пострадала при пожаре из-за короткого замыкания – по информации СМИ, он начался из-за возгорания новогодней елки 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T11:46+0400
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Российскую актрису театра и кино Веру Воронкову госпитализировали, сообщили РИА Новости в Театре имени А. С. Пушкина."Состояние стабильно тяжелое. Она в реанимации", – сказали в театре, отметив, что артистка пострадала при пожаре из-за короткого замыкания.Вера Воронкова – Заслуженная артистка Российской Федерации (2017). Родилась 21 марта 1965 года в Одинцово. В 1990 году закончила Школу-студию МХАТ, с 2000-го служит в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Наиболее известна ролями в сериалах "Марш Турецкого" (2000), "Кодекс чести" (2004), "Каменская 4" (2005), "Журов" (2009) и других.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, российский шоу-бизнес

Звезда сериала "Каменская" попала в реанимацию

11:46 19.01.2022 (обновлено: 12:08 19.01.2022)
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкАктриса Вера Воронкова
Актриса Вера Воронкова - Sputnik Грузия, 1920, 19.01.2022
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
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Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
Все материалы
Артистка пострадала при пожаре из-за короткого замыкания – по информации СМИ, он начался из-за возгорания новогодней елки
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Российскую актрису театра и кино Веру Воронкову госпитализировали, сообщили РИА Новости в Театре имени А. С. Пушкина.
"Состояние стабильно тяжелое. Она в реанимации", – сказали в театре, отметив, что артистка пострадала при пожаре из-за короткого замыкания.

По информации "Известий", пожар в московской квартире Воронковой начался из-за возгорания новогодней елки. Актрису госпитализировали с тяжелым ожогом верхних дыхательных путей, ожогом 31 процента поверхности тела.

Вера Воронкова – Заслуженная артистка Российской Федерации (2017). Родилась 21 марта 1965 года в Одинцово. В 1990 году закончила Школу-студию МХАТ, с 2000-го служит в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Наиболее известна ролями в сериалах "Марш Турецкого" (2000), "Кодекс чести" (2004), "Каменская 4" (2005), "Журов" (2009) и других.
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