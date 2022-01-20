https://sputnik-georgia.ru/20220120/akter-oleg-basilashvili-vnov-zarazilsya-koronavirusom-263763315.html
Актер Олег Басилашвили вновь заразился коронавирусом
Актер Олег Басилашвили вновь заразился коронавирусом
Вирус протекает у артиста бессимптомно, поэтому и сам Олег Валерьянович, и его близкие чувствуют себя хорошо 20.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-20T15:45+0400
2022-01-20T15:45+0400
2022-01-20T15:45+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Известный российский 87-летний актер театра и кино Олег Басилашвили заболел коронавирусом уже во второй раз. Об этом он сообщил в интервью с телеканалом RT.Знаменитый артист рассказал, что вирус протекает бессимптомно, поэтому и он, и его близкие чувствуют себя хорошо.Олег Басилашвили – актер, общественный деятель, народный артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1979). С 1959 года – артист РГАБДТ им. Г. А. Товстоногова. В 1990-1993 годах – народный депутат России. Известен по киноролям в картинах "Осенний марафон", "Служебный роман", "Вокзал для двоих" и другие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
культура, россия, новости, rt, олег басилашвили, коронавирус covid-19
Актер Олег Басилашвили вновь заразился коронавирусом
Вирус протекает у артиста бессимптомно, поэтому и сам Олег Валерьянович, и его близкие чувствуют себя хорошо
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik.
Известный российский 87-летний актер театра и кино Олег Басилашвили заболел коронавирусом уже во второй раз. Об этом он сообщил в интервью с телеканалом RT.
"Я уже болел, привит. Вот обнаружили второй раз. Я бы вообще об этом не говорил, но одна съемочная команда хотела приехать фильм снять. Я им сказал, что ко мне нельзя", – сказал Басилашвили.
Знаменитый артист рассказал, что вирус протекает бессимптомно, поэтому и он, и его близкие чувствуют себя хорошо.
Олег Басилашвили – актер, общественный деятель, народный артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1979). С 1959 года – артист РГАБДТ им. Г. А. Товстоногова. В 1990-1993 годах – народный депутат России. Известен по киноролям в картинах "Осенний марафон", "Служебный роман", "Вокзал для двоих" и другие.
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