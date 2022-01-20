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Антител к "омикрону" после "Спутник V" в два раза больше, чем после Pfizer - исследование

Антител к "омикрону" после "Спутник V" в два раза больше, чем после Pfizer - исследование

Российские и итальянские исследователи выяснили, что бустирование "Спутником Лайт" является лучшим решением для повышения эффективности других вакцин и... 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T19:01+0400

2022-01-20T19:01+0400

2022-01-20T19:05+0400

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Вакцина "Спутник V" дает титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" более чем в 2 раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer, сообщили РФПИ и Центр им. Гамалеи.РФПИ опубликовал результаты совместного исследования Центра Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани")."Согласно результатам исследования, вакцина "Спутник V" продемонстрировала титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" (B.1.1.529) более чем в два раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и 2,6 раза выше – через три месяца после вакцинации)", - говорится в сообщении.Также российские и итальянские исследователи отмечают, что бустирование "Спутником Лайт" в рамках комбинированного применения вакцин — это лучшее решение для повышения их эффективности и продления периода защиты. Благодаря оптимальной конфигурации аденовирусной платформы, "Спутник Лайт" лучше защищает от "омикрона" и других мутаций.Исследование было проведено в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови лиц, вакцинированных "Спутником V" и препаратом Pfizer со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, зарегистрированному в Ухане, отметили в РФПИ.

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россия, новости, в мире, наука, вакцинация от коронавируса