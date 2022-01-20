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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 6 351
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 6 351
За последние 24 часа от коронавируса скончался 27 человек, выздоровели за сутки 3 043 человека 20.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-20T10:54+0400
2022-01-20T10:54+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 6 351.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 021 943 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 043 человека, а с начала пандемии – 946 255. Скончались 14 582 (+27 за сутки).За сутки сделано 38 306 тестов, из которых 18 896 на антиген и 19 410 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 16,58%, за последние 14 дней – 10,9%, за последние семь дней – 11,73%.Всего в Грузии сделано 2 635 602 дозы вакцины от коронавируса, за сутки – 2 656 прививок.В карантине в данное время находятся 46 человек, в стационарах – 4 443, в ковид-гостиницах – 1 746.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 6 351
10:54 20.01.2022 (обновлено: 10:58 20.01.2022)
За последние 24 часа от коронавируса скончался 27 человек, выздоровели за сутки 3 043 человека
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 6 351.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 021 943 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 043 человека, а с начала пандемии – 946 255. Скончались 14 582 (+27 за сутки).
За сутки сделано 38 306 тестов, из которых 18 896 на антиген и 19 410 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 16,58%, за последние 14 дней – 10,9%, за последние семь дней – 11,73%.
Всего в Грузии сделано 2 635 602 дозы вакцины от коронавируса, за сутки – 2 656 прививок.
В карантине в данное время находятся 46 человек, в стационарах – 4 443, в ковид-гостиницах – 1 746.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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