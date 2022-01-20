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COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 20 января

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 20 января

Больше всего случаев заражений COVID-19 врачи по-прежнему выявляют в Тбилиси, за столицей следуют регионы Аджария и Имерети 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T11:28+0400

2022-01-20T11:28+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Грузинские медики из 6 351 нового случая коронавируса, выявленного в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 3 742 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 38 306 тестов на коронавирус, 18 896 – на антиген, 19 410 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 021 943 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 3 043 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 946 255 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 27 пациентов, а с начала пандемии – 14 582.На данный момент в Грузии 61 080 активных случаев, из них 4 443 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 010 пациентов тяжелое, из них 276 подключены к аппарату искусственного дыхания, 1 746 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 54 891 инфицированный пациент проходит курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 46 человек.Показатель положительности по данным на 19 января составляет 16,58%, за две недели – 10,90%, за семь дней – 11,73%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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