https://sputnik-georgia.ru/20220120/dietolog-dala-pyat-sovetov-po-bystromu-pokhudeniyu-263725515.html
Диетолог дала пять советов по быстрому похудению
Диетолог дала пять советов по быстрому похудению
Специалисты по здоровому питанию предлагают комплексный подход, состоящий из несложных правил, которые легко внедрить в жизнь 20.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-20T05:05+0400
2022-01-20T05:05+0400
2022-01-20T05:05+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Диетологи назвали пять простых и эффективных правил, которые помогут избавиться от лишнего веса.В первую очередь важно пить воду. Интересно, что вода помогает быстрее насытиться и избежать переедания. Для этого необходимо выпить стакан воды перед едой. Также главное – выработать привычку не переедать, так скажем, сохраняя легкое чувство голода. Лучше не считать калории, а просто не переедать. Диетологи предлагают трюк – брать тарелки поменьше, чтобы небольшое количество еды выглядело, как большая порция.Важно помнить, что не стоит пропускать завтрак, ведь когда организм не получает достаточного количества пищи, он начинает откладывать жир про запас.Любителям сладкого следует изменить привычке съедать что-то сладкое во второй половине дня, и выбирать более правильный перекус. Например, есть хрустящие, сладкие яблоки.Специалисты также советуют следовать средиземной диете, которая является образцом сбалансированного меню. В меню входит большое количество овощей, фруктов, орехов, бобовых – гороха, фасоли и чечевицы, нерафинированного оливкового масла и рыбы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
общество, новости, здоровье, похудение, диета, советы врачей
Диетолог дала пять советов по быстрому похудению
Специалисты по здоровому питанию предлагают комплексный подход, состоящий из несложных правил, которые легко внедрить в жизнь
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Диетологи назвали пять простых и эффективных правил, которые помогут избавиться от лишнего веса.
В первую очередь важно пить воду. Интересно, что вода помогает быстрее насытиться и избежать переедания. Для этого необходимо выпить стакан воды перед едой.
Также главное – выработать привычку не переедать, так скажем, сохраняя легкое чувство голода. Лучше не считать калории, а просто не переедать. Диетологи предлагают трюк – брать тарелки поменьше, чтобы небольшое количество еды выглядело, как большая порция.
Важно помнить, что не стоит пропускать завтрак, ведь когда организм не получает достаточного количества пищи, он начинает откладывать жир про запас.
Любителям сладкого следует изменить привычке съедать что-то сладкое во второй половине дня, и выбирать более правильный перекус. Например, есть хрустящие, сладкие яблоки.
Специалисты также советуют следовать средиземной диете, которая является образцом сбалансированного меню. В меню входит большое количество овощей, фруктов, орехов, бобовых – гороха, фасоли и чечевицы, нерафинированного оливкового масла и рыбы.
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