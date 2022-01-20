https://sputnik-georgia.ru/20220120/dietolog-dala-pyat-sovetov-po-bystromu-pokhudeniyu-263725515.html

Диетолог дала пять советов по быстрому похудению

Диетолог дала пять советов по быстрому похудению

Специалисты по здоровому питанию предлагают комплексный подход, состоящий из несложных правил, которые легко внедрить в жизнь 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T05:05+0400

2022-01-20T05:05+0400

2022-01-20T05:05+0400

общество

новости

здоровье

похудение

диета

советы врачей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/13/251768057_107:0:1815:961_1920x0_80_0_0_9488bf11e86d5892f56770277f9e9c3c.jpg

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Диетологи назвали пять простых и эффективных правил, которые помогут избавиться от лишнего веса.В первую очередь важно пить воду. Интересно, что вода помогает быстрее насытиться и избежать переедания. Для этого необходимо выпить стакан воды перед едой. Также главное – выработать привычку не переедать, так скажем, сохраняя легкое чувство голода. Лучше не считать калории, а просто не переедать. Диетологи предлагают трюк – брать тарелки поменьше, чтобы небольшое количество еды выглядело, как большая порция.Важно помнить, что не стоит пропускать завтрак, ведь когда организм не получает достаточного количества пищи, он начинает откладывать жир про запас.Любителям сладкого следует изменить привычке съедать что-то сладкое во второй половине дня, и выбирать более правильный перекус. Например, есть хрустящие, сладкие яблоки.Специалисты также советуют следовать средиземной диете, которая является образцом сбалансированного меню. В меню входит большое количество овощей, фруктов, орехов, бобовых – гороха, фасоли и чечевицы, нерафинированного оливкового масла и рыбы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

общество, новости, здоровье, похудение, диета, советы врачей