https://sputnik-georgia.ru/20220120/distantsionnoe-lechenie-koronavirusa-v-gruzii-usilivaetsya-onlayn-klinika-uvelichivaet-shtat-263740081.html
Дистанционное лечение коронавируса в Грузии усиливается: онлайн-клиника увеличивает штат
Дистанционное лечение коронавируса в Грузии усиливается: онлайн-клиника увеличивает штат
Министр здравоохранения считает важным усиление дистанционных сервисов в условиях роста случаев заражения 20.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-20T07:31+0400
2022-01-20T07:31+0400
2022-01-20T07:31+0400
шестая волна
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Центральная онлайн-клиника в Грузии, созданная для дистанционного лечения ковид-пациентов, добавляет новых сотрудников, решение принял министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.Онлайн-клиника добавляет 60 специалистов, 30 из которых – врачи, еще 30 – операторы горячей линии 1505.Министр здравоохранения считает важным усиление дистанционных сервисов управления коронавирусом в условиях резкого роста случаев заражения.Сотрудники и специалисты онлайн-клиники проходят специальные тренинги, после чего они подключаются к управлению состояния здоровья ковид-пациентов.Онлайн-клиника, которая была создана в 2020 году на базе Минздрава, укомплектована семейными врачами, младшим медперсоналом, а также старшекурсниками медуниверситетов.В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. С середины января суточный показатель заболеваемости около 7-8 тысяч. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Дистанционное лечение коронавируса в Грузии усиливается: онлайн-клиника увеличивает штат
Министр здравоохранения считает важным усиление дистанционных сервисов в условиях роста случаев заражения
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Центральная онлайн-клиника в Грузии, созданная для дистанционного лечения ковид-пациентов, добавляет новых сотрудников, решение принял министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.
Онлайн-клиника добавляет 60 специалистов, 30 из которых – врачи, еще 30 – операторы горячей линии 1505.
Министр здравоохранения считает важным усиление дистанционных сервисов управления коронавирусом в условиях резкого роста случаев заражения.
Сотрудники и специалисты онлайн-клиники проходят специальные тренинги, после чего они подключаются к управлению состояния здоровья ковид-пациентов.
Онлайн-клиника, которая была создана в 2020 году на базе Минздрава, укомплектована семейными врачами, младшим медперсоналом, а также старшекурсниками медуниверситетов.
В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. С середины января суточный показатель заболеваемости около 7-8 тысяч. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.