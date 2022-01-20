https://sputnik-georgia.ru/20220120/distantsionnoe-lechenie-koronavirusa-v-gruzii-usilivaetsya-onlayn-klinika-uvelichivaet-shtat-263740081.html

Дистанционное лечение коронавируса в Грузии усиливается: онлайн-клиника увеличивает штат

Дистанционное лечение коронавируса в Грузии усиливается: онлайн-клиника увеличивает штат

Министр здравоохранения считает важным усиление дистанционных сервисов в условиях роста случаев заражения 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T07:31+0400

2022-01-20T07:31+0400

2022-01-20T07:31+0400

шестая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Центральная онлайн-клиника в Грузии, созданная для дистанционного лечения ковид-пациентов, добавляет новых сотрудников, решение принял министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.Онлайн-клиника добавляет 60 специалистов, 30 из которых – врачи, еще 30 – операторы горячей линии 1505.Министр здравоохранения считает важным усиление дистанционных сервисов управления коронавирусом в условиях резкого роста случаев заражения.Сотрудники и специалисты онлайн-клиники проходят специальные тренинги, после чего они подключаются к управлению состояния здоровья ковид-пациентов.Онлайн-клиника, которая была создана в 2020 году на базе Минздрава, укомплектована семейными врачами, младшим медперсоналом, а также старшекурсниками медуниверситетов.В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. С середины января суточный показатель заболеваемости около 7-8 тысяч. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19