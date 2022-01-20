https://sputnik-georgia.ru/20220120/ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rossii-marii-zakharovoy---video-263781820.html

Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео

Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео

Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 20.01.2022, Sputnik Грузия

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россия

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мультимедиа

мария захарова

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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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