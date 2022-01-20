https://sputnik-georgia.ru/20220120/ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rossii-marii-zakharovoy---video-263781820.html
Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео
Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 20.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-20T11:55+0400
2022-01-20T11:55+0400
2022-01-21T10:01+0400
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мария захарова
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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.
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россия, видео, мультимедиа, мария захарова, видео
Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео
11:55 20.01.2022 (обновлено: 10:01 21.01.2022)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.