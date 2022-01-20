https://sputnik-georgia.ru/20220120/futbolnyy-klub-saburtalo-podpisal-dogovor-s-ispanskoy-valensiey-263774909.html
Футбольный клуб "Сабуртало" подписал договор с испанской "Валенсией"
Футбольный клуб "Сабуртало" подписал договор с испанской "Валенсией"
Основная задача сотрудничества – развитие академии "Сабуртало", которая должна стать максимально профессиональной и обрести свою идентичность, считают испанцы 20.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-20T21:09+0400
2022-01-20T21:09+0400
2022-01-20T21:12+0400
спорт
новости
грузия
футбол
фк "сабуртало"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/09/262710306_0:211:2035:1356_1920x0_80_0_0_738328095be1b4915771e8e29105dfe6.jpg
ТБИЛИСИ, 20 янв – Sputnik. Тбилисский футбольный клуб "Сабуртало" подписал договор о трехлетнем сотрудничестве с испанской "Валенсией", говорится в сообщении столичной команды.Как отмечается в сообщении – проект станет многосторонним. В "Сабуртало" будет находиться представитель испанского клуба, который на месте займется мониторингом и общим руководством процесса. Помимо этого между клубами будет действовать программа обмена опытом. Тренеры пройдут курсы повышения квалификации, талантливые дети отправятся на стажировку, возрастные команды примут участие в международных турнирах, а между руководством клубов будет постоянная коммуникация.В свою очередь, на сайте "Валенсии" отмечается, что основная задача сотрудничества – развитие академии "Сабуртало", которая должна стать максимально профессиональной и обрести свою идентичность.Стоит также отметить, что в формате сотрудничества будет возможность усилить "Сабуртало" игроками "Валенсии" в Лиге конфедераций УЕФА."Сабуртало" получил право участия в Лиге конфедераций УЕФА после того, как стал обладателем Кубка Грузии по футболу. В финале столичный клуб с минимальным счетом 1:0 обыграл "Самгурали" из Цхалтубо.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/09/262710306_0:226:1506:1356_1920x0_80_0_0_53ccfe0b94d3a00cdec70aa3cd2a300c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, футбол, фк "сабуртало"
Футбольный клуб "Сабуртало" подписал договор с испанской "Валенсией"
21:09 20.01.2022 (обновлено: 21:12 20.01.2022)
Основная задача сотрудничества – развитие академии "Сабуртало", которая должна стать максимально профессиональной и обрести свою идентичность, считают испанцы
ТБИЛИСИ, 20 янв – Sputnik.
Тбилисский футбольный клуб "Сабуртало" подписал договор о трехлетнем сотрудничестве с испанской "Валенсией", говорится в сообщении
столичной команды.
Как отмечается в сообщении – проект станет многосторонним. В "Сабуртало" будет находиться представитель испанского клуба, который на месте займется мониторингом и общим руководством процесса. Помимо этого между клубами будет действовать программа обмена опытом. Тренеры пройдут курсы повышения квалификации, талантливые дети отправятся на стажировку, возрастные команды примут участие в международных турнирах, а между руководством клубов будет постоянная коммуникация.
"Валенсия" - сильный, успешный клуб с большими традициями. Несмотря на то, что срок соглашения рассчитан на три года, уверен – сотрудничество станет более длительным", - заявил основатель ФК "Сабуртало" Тариел Хечикашвили.
В свою очередь, на сайте
"Валенсии" отмечается, что основная задача сотрудничества – развитие академии "Сабуртало", которая должна стать максимально профессиональной и обрести свою идентичность.
"Наш клуб постоянно находится в поисках международных проектов. Очень радует, что между нами и "Сабуртало" сложились дружественные и, что самое главное, деловые отношения. Важно, что наши взгляды совпадают по многим вопросам", - отметил директор академии "Валенсии" Шон Баис.
Стоит также отметить, что в формате сотрудничества будет возможность усилить "Сабуртало" игроками "Валенсии" в Лиге конфедераций УЕФА.
"Сабуртало" получил право участия в Лиге конфедераций УЕФА после того, как стал обладателем Кубка Грузии по футболу. В финале столичный клуб с минимальным счетом 1:0 обыграл "Самгурали" из Цхалтубо.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале