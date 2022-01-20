https://sputnik-georgia.ru/20220120/futbolnyy-klub-saburtalo-podpisal-dogovor-s-ispanskoy-valensiey-263774909.html

Футбольный клуб "Сабуртало" подписал договор с испанской "Валенсией"

Футбольный клуб "Сабуртало" подписал договор с испанской "Валенсией"

Основная задача сотрудничества – развитие академии "Сабуртало", которая должна стать максимально профессиональной и обрести свою идентичность, считают испанцы 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T21:09+0400

2022-01-20T21:09+0400

2022-01-20T21:12+0400

спорт

новости

грузия

футбол

фк "сабуртало"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/09/262710306_0:211:2035:1356_1920x0_80_0_0_738328095be1b4915771e8e29105dfe6.jpg

ТБИЛИСИ, 20 янв – Sputnik. Тбилисский футбольный клуб "Сабуртало" подписал договор о трехлетнем сотрудничестве с испанской "Валенсией", говорится в сообщении столичной команды.Как отмечается в сообщении – проект станет многосторонним. В "Сабуртало" будет находиться представитель испанского клуба, который на месте займется мониторингом и общим руководством процесса. Помимо этого между клубами будет действовать программа обмена опытом. Тренеры пройдут курсы повышения квалификации, талантливые дети отправятся на стажировку, возрастные команды примут участие в международных турнирах, а между руководством клубов будет постоянная коммуникация.В свою очередь, на сайте "Валенсии" отмечается, что основная задача сотрудничества – развитие академии "Сабуртало", которая должна стать максимально профессиональной и обрести свою идентичность.Стоит также отметить, что в формате сотрудничества будет возможность усилить "Сабуртало" игроками "Валенсии" в Лиге конфедераций УЕФА."Сабуртало" получил право участия в Лиге конфедераций УЕФА после того, как стал обладателем Кубка Грузии по футболу. В финале столичный клуб с минимальным счетом 1:0 обыграл "Самгурали" из Цхалтубо.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, футбол, фк "сабуртало"