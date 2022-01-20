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"Главное безопасность" – в пригороде Тбилиси ввели ограничение для транспорта
"Главное безопасность" – в пригороде Тбилиси ввели ограничение для транспорта
Дорогу Цхнети-Бетания, разрушенную в результате наводнения в июне 2015 года, удалось открыть лишь спустя три года - в июле 2018 года 20.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-20T20:47+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Движение транспорта на участке дороги Цхнети – Бетания (пригород Тбилиси) 21 января будет ограничено из-за проведения противооползневых работ, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.Как отметил Каладзе, в целях безопасности автомобильное движение будет ограничено с 07:00 до 12:00 по местному времени от международной школы Баксвуд до перекрестка дороги Цхнети – Коджори.Дорогу Цхнети-Бетания, разрушенную в результате наводнения в июне 2015 года, удалось открыть лишь спустя три года - в июле 2018 года. На восстановление дороги было потрачено более 12 миллионов долларов.В результате проливного дождя на дороге Цхнети-Бетания произошел обвал, который перекрыл на некоторое время реку Вере. Уровень воды в реке поднялся, и она начала выходить из берегов. В результате, в ночь на 14 июня 2015 года в Тбилиси затопило зоопарк, частный приют для собак, жилые дома, центральные улицы города. Наводнение унесло жизни 21 человека, а двое до сих пор числятся без вести пропавшими.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе
"Главное безопасность" – в пригороде Тбилиси ввели ограничение для транспорта
20:47 20.01.2022 (обновлено: 21:07 20.01.2022)
Дорогу Цхнети-Бетания, разрушенную в результате наводнения в июне 2015 года, удалось открыть лишь спустя три года - в июле 2018 года
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Движение транспорта на участке дороги Цхнети – Бетания (пригород Тбилиси) 21 января будет ограничено из-за проведения противооползневых работ, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.
Как отметил Каладзе, в целях безопасности автомобильное движение будет ограничено с 07:00 до 12:00 по местному времени от международной школы Баксвуд до перекрестка дороги Цхнети – Коджори.
"Для нас самое главное, чтобы безопасность была защищена. Поэтому на указанном участке мы временно ограничим движение, чтобы максимально успеть провести все работы", - заявил Каладзе.
Дорогу Цхнети-Бетания, разрушенную в результате наводнения в июне 2015 года, удалось открыть лишь спустя три года - в июле 2018 года. На восстановление дороги было потрачено более 12 миллионов долларов.
В результате проливного дождя на дороге Цхнети-Бетания произошел обвал, который перекрыл на некоторое время реку Вере. Уровень воды в реке поднялся, и она начала выходить из берегов. В результате, в ночь на 14 июня 2015 года в Тбилиси затопило зоопарк, частный приют для собак, жилые дома, центральные улицы города. Наводнение унесло жизни 21 человека, а двое до сих пор числятся без вести пропавшими.
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