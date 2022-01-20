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Горная Аджария в снегу: двухметровые сугробы, мороз и гололед - видео

Горная Аджария в снегу: двухметровые сугробы, мороз и гололед - видео

В высокогорной части Аджарии непрерывный снегопад, высота снежного покрова превышает два метра. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как выглядят занесенные снегом... 20.01.2022, Sputnik Грузия

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В Хуло и Шуахеви с утра в четверг продолжаются работы по уборке снега. Из-за продолжающегося снегопада и плохой видимости расчистка дорог ведется медленно. Из-за минусовых температур на дорогах гололед, дорожные службы призывают всех водителей использовать противоскользящие цепи.В регионе создан чрезвычайный штаб стихии, в который уже поступило несколько звонков о проблемах на дорогах. В школах занятия из-за сильного снегопада не прекратилась, однако посещаемость низкая.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Что касается электроэнергии, то в Хуло ограничений нет, проблемы с подачей света возникли в пяти селах Шуахеви. Там уже работают технические группы. Проблемы с подачей электроэнергии возникли и в Кеда. Света нет в селах Звари, Квашти и Зесопели. Там тоже уже работают технические службы.По прогнозам синоптиков, в Аджарии распогодится с 21 января. А пока что в Аджарии будет продолжаться снегопад, температура воздуха на береговой линии составляет 0, максимум +2 градуса тепла, в горах – -3...-5, в высокогорье – -7...- 9. По данным синоптиков, интенсивный снегопад и похолодание вызваны северо-западными холодными массами воздуха.

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