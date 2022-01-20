https://sputnik-georgia.ru/20220120/goroskop-na-segodnya-21-yanvarya-2022-po-znakam-zodiaka-263740251.html

Гороскоп на сегодня 21 января 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 21 января 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на пятницу, 21 января, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на более... 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T09:36+0400

2022-01-20T09:36+0400

2022-01-20T09:36+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 21 января, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Овнам 21 января интуиция поможет избежать неприятностей. Знаку зодиака рассчитывать сегодня на чью-то помощь не стоит – все преграды им придется преодолевать самостоятельно. На отношениях с близкими неблагоприятно отразится несдержанность в поступках и категоричность в суждениях. Чтобы уладить конфликты, гороскоп советует умерить гордыню. Одиноких ждет бурный, но не продолжительный роман.Тельцам 21 января желательно воздерживаться от скандалов и конфликтов. В тоже время сегодня наконец-то начнут приносить доход проекты прошлых лет, которые казались безнадежными. Благоприятно сегодня для активного отдыха и прогулок на свежем воздухе. Гороскоп знаку зодиака рекомендует уделить внимание здоровью. К вечеру состояние некоторых представителей знака может ухудшиться.Для Близнецов 21 января благоприятно для общения с друзьями и приема гостей. Знаку зодиака желательно как можно больше времени провести на свежем воздухе. Вечером вероятны конфликты в семье – вспышка ревности или ссора между супругами из-за бытовых проблем. В личной жизни одиноких возможны изменения. Они заставят Близнецов пересмотреть приоритеты и свое отношение к партнеру.Ракам 21 января начальство поручит новый проект и даст непривычные полномочия при его выполнении. Знак зодиака должен быть готов к неприятному разговору с кредиторами, у которых он занимали деньги. Гороскоп рекомендует Ракам уделять внимание родным и близким, о которых они полностью забыли из-за чрезвычайной занятости. Одиноких ждет необычная встреча.Львов 21 января ждет приятный сюрприз – им предложат перейти на более интересную работу. Знак зодиака должен избавиться от привычки тратить деньги на ненужные вещи, так как скоро им потребуется крупная сумма. Гороскоп семейным Львам рекомендует посвятить свободное время совместной развлекательной программе, а одиноким представителям знака зодиака – разобраться в своих чувствах.Гороскоп Девам рекомендует 21 января отказаться от активных действий и резких суждений, ибо отношения с партнерами и коллегами могут сегодня осложниться. Вечер лучше провести в кругу родных. Знак зодиака почувствует как уют семейного гнездышка помогает набраться сил. Одиноким, которые тяготятся отношениями, пора перестать играть в любовь, а вот у семейных чувства обновятся.Для Весов 21 января ключом к успеху станет умение ладить с людьми и строить доверительные отношения. Высока вероятность финансовых потерь. Гороскоп представителям знака зодиака советует принять соответствующие меры. Рассчитывать на успех в любовных делах также не стоит. Курс лечебной гимнастики поможет Весам избежать проблем с позвоночником и суставами.Скорпионам гороскоп 21 января не рекомендует начинать новые проекты. Представителям знака зодиака желательно отдыхать сегодня в кругу семьи и друзей, где их жизненные силы возобновятся и окрепнут. Благоприятно сегодня для покупок и приобретений, а также объяснений в любви. Семейным Скорпионам необходимо освежить свои отношения с партнером.Стрельцов 21 января ожидают конфликты с людьми, от которых зависит их финансовое положение. Ложные обещания или непорядочность партнеров также могут привести к крупным финансовым потерям. Неблагоприятно сегодня и в супружеских отношениях – даже стабильные пары могут отдалиться. Исходя из этого гороскоп знаку зодиака не советует принимать сегодня важные решения, связанные с личными отношениями.Козерогам 21 января не стоит принимать серьезные решения. Им нужно сегодня воздержаться от активной деятельности. Неожиданные проблемы существенно ухудшат финансовое положение и отразятся на отношениях с близкими. Суставы представителей знака зодиака очень уязвимы – им придется уменьшить сегодня физическую нагрузку. Диета, начатая сегодня, эффективной не будет.Интуиция не подведет Водолеев 21 января и поможет принимать правильные решения, но их эмоциональное состояние может стать нестабильным из-за повышенной агрессивности планет. По гороскопу знаку зодиака, чтобы избежать проблем со здоровьем, следует проводить больше времени на свежем воздухе, правильно питаться и воздержаться от спиртных напитков.Рыбам 21 января нужно хорошо обдумать все свои действия и, чтобы не случилось, не рубить с плеча. С утра знаку зодиака следует оформлять документы, а вечер провести в кругу семьи, чтобы восстановить жизненные силы. По гороскопу взаимоотношения Рыб с партнерами значительно укрепятся, а одиноким нужно приготовиться к любовным приключениям.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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гороскоп