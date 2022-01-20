https://sputnik-georgia.ru/20220120/i-zdes-est-teatr---zaklyuchennye-zhenskoy-kolonii-postavili-spektakl-263762815.html

"И здесь есть театр" – заключенные женской колонии поставили спектакль

"И здесь есть театр" – заключенные женской колонии поставили спектакль

Это не единственная театральная постановка в колонии, у режиссера большие планы на будущее 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T15:32+0400

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грузия

гардабанский район

театр

тюрьма

квемо картли

специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Спектакль под названием "И здесь есть театр" с участием осужденных прошел в женской колонии №5 в селе Мтисдзири Гардабанского района (регион Квемо Картли), сообщает Специальная пенитенциарная служба.Режиссером постановки выступила Нели Бадалашвили, которая стала победительницей конкурса грантов министерства юстиции. В ближайшие полгода режиссер планирует поставить еще несколько спектаклей с участием осужденных."Попасть в это пространство, к этим талантливым женщинам – это опыт и большое счастье. Впереди еще шесть месяцев и много планов", – рассказала Бадалашвили.Немаловажно, что все декорации и реквизит создавали сами актрисы. Эти 23 осужденные, в том числе иностранки, получили возможность обучаться актерскому мастерству в течение нескольких недель.В мероприятии приняли участие первый заместитель министра юстиции Тамар Ткешелашвили, руководство Специальной пенитенциарной службы, актеры и священнослужители.По данным на 1 декабря 2021 года, в грузинских тюрьмах находится 9 367 человек, из которых 314 – женщины.Что касается осужденных иностранцев, всего, по данным на 1 декабря, в тюрьмах Грузии находились 578 граждан 46 иностранных государств, что составляет 6,2% от общего числа осужденных. Основная часть заключенных иностранцев – мужчины, однако в грузинских тюрьмах также сидит четверо несовершеннолетних иностранцев и 58 женщин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, гардабанский район, театр, тюрьма, квемо картли, специальная пенитенциарная служба