https://sputnik-georgia.ru/20220120/kakoy-budet-politicheskaya-zhizn-gruzii-v-2022-godu-prognoz-eksperta-263752267.html

Какой будет политическая жизнь Грузии в 2022 году? Прогноз эксперта

Какой будет политическая жизнь Грузии в 2022 году? Прогноз эксперта

В Грузии в 2022 году продолжится противостояние между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозиционным "Единым национальным движением", считает политический... 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T11:36+0400

2022-01-20T11:36+0400

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В эксклюзивном интервью Sputnik Грузия эксперт и политолог рассказал, как, по его мнению, будут развиваться политические процессы в ближайшем будущем.По словам Капанадзе, экс-президент Михаил Саакашвили останется в заключении, несмотря на все попытки оказывать влияние на политические процессы в стране. Так же эксперт затронул и внешнеполитические вопросы касательно вступления страны в НАТО. Новый виток напряженности между Россией и Западом в данном вопросе может всерьез отразиться на Грузии.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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