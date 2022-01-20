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Какой будет политическая жизнь Грузии в 2022 году? Прогноз эксперта
Какой будет политическая жизнь Грузии в 2022 году? Прогноз эксперта
В Грузии в 2022 году продолжится противостояние между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозиционным "Единым национальным движением", считает политический... 20.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-20T11:36+0400
2022-01-20T11:36+0400
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В эксклюзивном интервью Sputnik Грузия эксперт и политолог рассказал, как, по его мнению, будут развиваться политические процессы в ближайшем будущем.По словам Капанадзе, экс-президент Михаил Саакашвили останется в заключении, несмотря на все попытки оказывать влияние на политические процессы в стране. Так же эксперт затронул и внешнеполитические вопросы касательно вступления страны в НАТО. Новый виток напряженности между Россией и Западом в данном вопросе может всерьез отразиться на Грузии.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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видео, мультимедиа, грузинская мечта, политика, васо капанадзе, видео-новости из грузии, экспертное мнение, видео
Какой будет политическая жизнь Грузии в 2022 году? Прогноз эксперта
11:36 20.01.2022 (обновлено: 11:52 20.01.2022)
В Грузии в 2022 году продолжится противостояние между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозиционным "Единым национальным движением", считает политический эксперт Васо Капанадзе
В эксклюзивном интервью Sputnik Грузия эксперт и политолог рассказал, как, по его мнению, будут развиваться политические процессы в ближайшем будущем.
По словам Капанадзе, экс-президент Михаил Саакашвили останется в заключении, несмотря на все попытки оказывать влияние на политические процессы в стране. Так же эксперт затронул и внешнеполитические вопросы касательно вступления страны в НАТО. Новый виток напряженности между Россией и Западом в данном вопросе может всерьез отразиться на Грузии.