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Какой сегодня церковный праздник: 20 января 2022 года
Какой сегодня церковный праздник: 20 января 2022 года
По православному церковному календарю 20 января 2022 отмечают Собор Святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня
2022-01-20T01:01+0400
2022-01-20T01:01+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Иоанн Креститель – величайший из пророков, который завершает историю Ветхозаветной Церкви и открывает эпоху Нового Завета.Sputnik Грузия рассказывает, что за праздник Собор святого Иоанна Предтечи и почему он упоминается в церковном календаре 20 января.Собор Иоанна ПредтечиПо церковному календарю 20 января 2021 отмечают Собор Иоанна Предтечи – праздник православная церковь отмечает на следующий день после Крещения Господня.Собором Иоанна Предтечи церковный праздник называется потому, что на следующий день после Богоявления православные чтут того, кто послужил делу Крещения Христова, возложив свою руку на главу Спасителя.В христианской традиции есть такой обычай по завершении великого церковного праздника вспоминать прославляя тех лиц, кто послужил наиглавнейшим образом осуществлению столь важного предшествующего события.Родился будущий пророк в семье священника Захарии (из рода Аарона) и праведной Елизаветы (из рода царя Давида) около Хеврона (в Нагорной стране) на юге от Иерусалима. Иоанн по материнской линии был родственником Спасителя и родился раньше Иисуса на шесть месяцев.Знамением Божьего всемогущества было само рождение Иоанна и указанием на особую миссию будущего пророка, так как он родился у благочестивых супругов, лишенных детей до преклонной старости.Святой с юных лет жил в дикой пустыне, строгой жизнью готовя себя к великому служению. Носил Предтеча самую простую одежду и питался исключительно растениями, диким медом и акридами (род саранчи).Когда ожидание Мессии достигло высшей степени, пришел к Иоанну на Иордан креститься и сам Иисус Христос – Спаситель мира.Чудесными явлениями сопровождалось Крещение Спасителя – схождением Святого Духа в виде голубя и голосом Бога Отца с неба: "Сей есть Сын Мой возлюбленный…"Крещением Иисуса пророк Иоанн завершил свое пророческое служение.ИмениныПо церковному календарю 20 января именины отмечают Иван, Василий и Афанасий.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 20 января 2022 года

01:01 20.01.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliКупол Метехской церкви с крестом
Купол Метехской церкви с крестом - Sputnik Грузия, 1920, 20.01.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По православному церковному календарю 20 января 2022 отмечают Собор святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня
Иоанн Креститель – величайший из пророков, который завершает историю Ветхозаветной Церкви и открывает эпоху Нового Завета.
Sputnik Грузия рассказывает, что за праздник Собор святого Иоанна Предтечи и почему он упоминается в церковном календаре 20 января.

Собор Иоанна Предтечи

По церковному календарю 20 января 2021 отмечают Собор Иоанна Предтечи – праздник православная церковь отмечает на следующий день после Крещения Господня.
Собором Иоанна Предтечи церковный праздник называется потому, что на следующий день после Богоявления православные чтут того, кто послужил делу Крещения Христова, возложив свою руку на главу Спасителя.
В христианской традиции есть такой обычай по завершении великого церковного праздника вспоминать прославляя тех лиц, кто послужил наиглавнейшим образом осуществлению столь важного предшествующего события.
© photo: Sputnik / Boris Ignatovich / Перейти в фотобанкИкона "Усекнование главы Иоанна Предтечи"
Икона Усекнование главы Иоанна Предтечи - Sputnik Грузия, 1920, 19.01.2022
Икона "Усекнование главы Иоанна Предтечи"
© photo: Sputnik / Boris Ignatovich
/
Перейти в фотобанк
Родился будущий пророк в семье священника Захарии (из рода Аарона) и праведной Елизаветы (из рода царя Давида) около Хеврона (в Нагорной стране) на юге от Иерусалима. Иоанн по материнской линии был родственником Спасителя и родился раньше Иисуса на шесть месяцев.
Знамением Божьего всемогущества было само рождение Иоанна и указанием на особую миссию будущего пророка, так как он родился у благочестивых супругов, лишенных детей до преклонной старости.
Святой с юных лет жил в дикой пустыне, строгой жизнью готовя себя к великому служению. Носил Предтеча самую простую одежду и питался исключительно растениями, диким медом и акридами (род саранчи).
По зову Господа Пророк Иоанн явился в тридцатилетнем возрасте на берега Иордана, чтобы народ приготовить к принятию ожидаемого Мессии. Он крестил людей погружением в воду, призывая покаяться в своих грехах.
Когда ожидание Мессии достигло высшей степени, пришел к Иоанну на Иордан креститься и сам Иисус Христос – Спаситель мира.
Чудесными явлениями сопровождалось Крещение Спасителя – схождением Святого Духа в виде голубя и голосом Бога Отца с неба: "Сей есть Сын Мой возлюбленный…"
Крещением Иисуса пророк Иоанн завершил свое пророческое служение.

Именины

По церковному календарю 20 января именины отмечают Иван, Василий и Афанасий.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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