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https://sputnik-georgia.ru/20220120/komu-polagaetsya-subsidiya-na-elektroenergiyu-v-gruzii-263744498.html
Кому полагается субсидия на электроэнергию в Грузии?
Кому полагается субсидия на электроэнергию в Грузии?
Субсидии в течение 2022 года получат абоненты, которые числятся в базе социально незащищенных граждан 20.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-20T09:01+0400
2022-01-20T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Субсидирование тарифа на электроэнергию для социально незащищенных лиц в Грузии коснется только потребленных 200 кВт/ч, заявил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания.Тариф на электроэнергию повысился в Грузии с 1 января 2021 года на 3,5 тетри за 1 кВт/час. Правительство Грузии приняло решение оплачивать социально незащищенным лицам разницу между повышенным тарифом на электроэнергию и старым.При этом он отметил, что субсидии в течение всего года получат зарегистрированные в базе данных абоненты, благосостояние которых оценивается менее чем в 150 тысяч баллов.Всего в Грузии, по последним данным, 310 тысяч таких семей – это около 1 миллиона граждан, что составляет примерно 26,8% всего населения страны.Остальные жители страны будут платить по существующим тарифам, которые зависят от количества потребляемой электроэнергии. Для Тбилиси минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 18,041 тетри, до 301 кВт/час – 22,053, свыше 301 – 26,537 тетри.Для регионов же минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 17,731 тетри, до 301 кВт/час – 21,707, свыше 301 – 26,227 тетри.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, тбилиси, давид нармания

Кому полагается субсидия на электроэнергию в Грузии?

09:01 20.01.2022
© photo: Sputnik / StringerСнежная зима в Бакуриани
Снежная зима в Бакуриани - Sputnik Грузия, 1920, 20.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Субсидии в течение 2022 года получат абоненты, которые числятся в базе социально незащищенных граждан
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Субсидирование тарифа на электроэнергию для социально незащищенных лиц в Грузии коснется только потребленных 200 кВт/ч, заявил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания.
Тариф на электроэнергию повысился в Грузии с 1 января 2021 года на 3,5 тетри за 1 кВт/час. Правительство Грузии приняло решение оплачивать социально незащищенным лицам разницу между повышенным тарифом на электроэнергию и старым.

"На потребляемую энергию в размере 200 кВт/час будет субсидироваться разница в размере 3,5 тетри за киловатт. Те же, кто потребит в месяц больше 200 кВт/час, будут оплачивать ту часть потраченных киловатт, которая превысит 200 кВт/час по действующему тарифу", – заявил Нармания в интервью телеканалу "Палитра ТВ".

При этом он отметил, что субсидии в течение всего года получат зарегистрированные в базе данных абоненты, благосостояние которых оценивается менее чем в 150 тысяч баллов.
Всего в Грузии, по последним данным, 310 тысяч таких семей – это около 1 миллиона граждан, что составляет примерно 26,8% всего населения страны.
Остальные жители страны будут платить по существующим тарифам, которые зависят от количества потребляемой электроэнергии. Для Тбилиси минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 18,041 тетри, до 301 кВт/час – 22,053, свыше 301 – 26,537 тетри.
Для регионов же минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 17,731 тетри, до 301 кВт/час – 21,707, свыше 301 – 26,227 тетри.
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