https://sputnik-georgia.ru/20220120/komu-polagaetsya-subsidiya-na-elektroenergiyu-v-gruzii-263744498.html

Кому полагается субсидия на электроэнергию в Грузии?

Кому полагается субсидия на электроэнергию в Грузии?

Субсидии в течение 2022 года получат абоненты, которые числятся в базе социально незащищенных граждан 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T09:01+0400

2022-01-20T09:01+0400

2022-01-20T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Субсидирование тарифа на электроэнергию для социально незащищенных лиц в Грузии коснется только потребленных 200 кВт/ч, заявил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания.Тариф на электроэнергию повысился в Грузии с 1 января 2021 года на 3,5 тетри за 1 кВт/час. Правительство Грузии приняло решение оплачивать социально незащищенным лицам разницу между повышенным тарифом на электроэнергию и старым.При этом он отметил, что субсидии в течение всего года получат зарегистрированные в базе данных абоненты, благосостояние которых оценивается менее чем в 150 тысяч баллов.Всего в Грузии, по последним данным, 310 тысяч таких семей – это около 1 миллиона граждан, что составляет примерно 26,8% всего населения страны.Остальные жители страны будут платить по существующим тарифам, которые зависят от количества потребляемой электроэнергии. Для Тбилиси минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 18,041 тетри, до 301 кВт/час – 22,053, свыше 301 – 26,537 тетри.Для регионов же минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 17,731 тетри, до 301 кВт/час – 21,707, свыше 301 – 26,227 тетри.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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