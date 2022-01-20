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Коронавирус и курильщики: есть ли риск тяжелого течения болезни?
Коронавирус и курильщики: есть ли риск тяжелого течения болезни?
Некоторые врачи отрицают какую-то бы ни было связь между тяжестью протекания вируса и курением, однако есть и любопытные исследования на эту тему 20.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-20T10:36+0400
2022-01-20T10:36+0400
2022-01-20T10:44+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Угроза более тяжелого течения коронавируса до двух раз выше у людей-курильщиков с большим стажем, особенно у женщин. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на японский Национальный исследовательский центр международного здравоохранения.Специалисты провели научное исследование на основании данных 17,6 тысячи госпитализированных до февраля 2021 года. Их возрастная категория варьировалась от 20 до 80 лет. Эксперты объясняют это тем, что курильщики чаще страдают от хронических заболеваний, имеют проблемы с легкими и сердцем, что делает их более уязвимыми перед вирусом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, в мире, коронавирус covid-19
Коронавирус и курильщики: есть ли риск тяжелого течения болезни?
10:36 20.01.2022 (обновлено: 10:44 20.01.2022)
Некоторые врачи отрицают какую-то бы ни было связь между тяжестью протекания вируса и курением, однако есть и любопытные исследования на эту тему
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik.
Угроза более тяжелого течения коронавируса до двух раз выше у людей-курильщиков с большим стажем, особенно у женщин. Об этом сообщает телеканал NHK
со ссылкой на японский Национальный исследовательский центр международного здравоохранения.
Специалисты провели научное исследование на основании данных 17,6 тысячи госпитализированных до февраля 2021 года. Их возрастная категория варьировалась от 20 до 80 лет.
Так вот выяснилось, что риск тяжелого течения заболевания, в том числе необходимости подключения пациента к аппарату ИВЛ, оказался в 1,51 раза выше у мужчин, имеющих историю курения, а у женщин – в 1,94 раза.
Эксперты объясняют это тем, что курильщики чаще страдают от хронических заболеваний, имеют проблемы с легкими и сердцем, что делает их более уязвимыми перед вирусом.
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