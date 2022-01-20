Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220120/koronavirus-i-kurilschiki-est-li-risk-tyazhelogo-techeniya-bolezni-263749378.html
Коронавирус и курильщики: есть ли риск тяжелого течения болезни?
Коронавирус и курильщики: есть ли риск тяжелого течения болезни?
Некоторые врачи отрицают какую-то бы ни было связь между тяжестью протекания вируса и курением, однако есть и любопытные исследования на эту тему 20.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-20T10:36+0400
2022-01-20T10:44+0400
общество
новости
в мире
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23880/65/238806500_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_4849821d4d4f51ec6e358c3c131dd13b.jpg
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Угроза более тяжелого течения коронавируса до двух раз выше у людей-курильщиков с большим стажем, особенно у женщин. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на японский Национальный исследовательский центр международного здравоохранения.Специалисты провели научное исследование на основании данных 17,6 тысячи госпитализированных до февраля 2021 года. Их возрастная категория варьировалась от 20 до 80 лет. Эксперты объясняют это тем, что курильщики чаще страдают от хронических заболеваний, имеют проблемы с легкими и сердцем, что делает их более уязвимыми перед вирусом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23880/65/238806500_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_3d283252ff37bb0caa48539549a40e6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, в мире, коронавирус covid-19

Коронавирус и курильщики: есть ли риск тяжелого течения болезни?

10:36 20.01.2022 (обновлено: 10:44 20.01.2022)
© photo: Sputnik / Konstantin Chalabov / Перейти в фотобанкМужчина курит сигарету
Мужчина курит сигарету - Sputnik Грузия, 1920, 20.01.2022
© photo: Sputnik / Konstantin Chalabov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Некоторые врачи отрицают какую-то бы ни было связь между тяжестью протекания вируса и курением, однако есть и любопытные исследования на эту тему
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Угроза более тяжелого течения коронавируса до двух раз выше у людей-курильщиков с большим стажем, особенно у женщин. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на японский Национальный исследовательский центр международного здравоохранения.
Специалисты провели научное исследование на основании данных 17,6 тысячи госпитализированных до февраля 2021 года. Их возрастная категория варьировалась от 20 до 80 лет.

Так вот выяснилось, что риск тяжелого течения заболевания, в том числе необходимости подключения пациента к аппарату ИВЛ, оказался в 1,51 раза выше у мужчин, имеющих историю курения, а у женщин – в 1,94 раза.

Эксперты объясняют это тем, что курильщики чаще страдают от хронических заболеваний, имеют проблемы с легкими и сердцем, что делает их более уязвимыми перед вирусом.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:36Какой будет политическая жизнь Грузии в 2022 году? Прогноз эксперта
11:28COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 20 января
11:13Что происходит на дорогах Грузии – последние новости
10:54Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 6 351
10:36Коронавирус и курильщики: есть ли риск тяжелого течения болезни?
10:20"Бустер доза в сорок раз увеличивает шанс избежать смерти" – Имнадзе
09:20Курс лари на четверг – 3,084 GEL/$1
09:01Кому полагается субсидия на электроэнергию в Грузии?
08:01Швейцария признала грузинские ковид-паспорта
08:01Станцию метро "Варкетили" отремонтируют спустя 4 года после трагедии
07:31Дистанционное лечение коронавируса в Грузии усиливается: онлайн-клиника увеличивает штат
07:01Кто смотрит телевизор в Грузии: последние данные
ВчераВ центре Тбилиси вводят запрет на передвижение транспорта
ВчераАнтирекорд за антирекордом: почему в Грузии ухудшилась ситуация с коронавирусом?
ВчераВ Грузии разработан план привлечения инвестиций на миллиарды
ВчераЕпархия вместо тюрьмы: митрополит предлагает перевести Саакашвили под домашний арест
ВчераМинздрав Грузии приступил к проверке больниц на предмет контроля за инфекциями
ВчераПогиб французский актер Гаспар Ульель
ВчераКак в горах Грузии борются с последствиями сильного снегопада - фото
ВчераВерхний Ларс сегодня: в направлении России запрещено движение грузовиков