https://sputnik-georgia.ru/20220120/koronavirus-v-gruzii-novye-sroki-samoizolyatsii-i-karantina-263774428.html
Коронавирус в Грузии: новые сроки самоизоляции и карантина
Коронавирус в Грузии: новые сроки самоизоляции и карантина
C 17 января 2022 года в Грузии изменились сроки карантина и самоизоляции в случае заражения коронавирусом COVID-19 20.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-20T20:30+0400
2022-01-20T20:30+0400
2022-01-20T20:31+0400
шестая волна
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Согласно новым правилам, срок самоизоляции при коронавирусе теперь зависят от течения заболевания. А для тех, кто контактировал с заболевшим COVID-19, срок карантина зависит от того, вакцинирован контактирующий или нет.В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. С середины января ежедневный показатель новых случаев колеблется от 5 до 8 тысяч. Накануне был зафиксирован антирекорд - 8,7 тысячи заболевших. Общее количество инфицированных коронавирусом с начала пандемии превысило 1 миллион человек.При этом, по словам главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, "омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Грузии. Основное число инфицированных "омикроном" в Тбилиси, за ним следуют регионы Имерети и Аджария.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, новости, грузия, инфографика, коронавирус covid-19, инфографика
Коронавирус в Грузии: новые сроки самоизоляции и карантина
20:30 20.01.2022 (обновлено: 20:31 20.01.2022)
C 17 января 2022 года в Грузии изменились сроки карантина и самоизоляции в случае заражения коронавирусом COVID-19
Согласно новым правилам, срок самоизоляции при коронавирусе теперь зависят от течения заболевания. А для тех, кто контактировал с заболевшим COVID-19, срок карантина зависит от того, вакцинирован контактирующий или нет.
В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. С середины января ежедневный показатель новых случаев колеблется от 5 до 8 тысяч. Накануне был зафиксирован антирекорд - 8,7 тысячи заболевших. Общее количество инфицированных коронавирусом с начала пандемии превысило 1 миллион человек.
При этом, по словам главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, "омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Грузии. Основное число инфицированных "омикроном" в Тбилиси, за ним следуют регионы Имерети и Аджария.
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