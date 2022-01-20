https://sputnik-georgia.ru/20220120/kto-smotrit-televizor-v-gruzii-poslednie-dannye-263738904.html

Кто смотрит телевизор в Грузии: последние данные

Кто смотрит телевизор в Грузии: последние данные

72,5% участников исследования заявили, что смотрят телеканалы ежедневно 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв - Sputnik. Основным источником информации для лиц от 55 лет в Грузии является телевидение, а молодежь предпочитает новости из Интернета, говорится в исследовании Первого канала.В опросе принимали участие 1,5 тысячи жителей Грузии из разных регионов.Согласно данным исследования, более половины лиц в возрасте от 55 лет заявили, что основным источником информации для них является телевидение. Что касается жителей страны младше 44 лет, то главным источником информации для них остается Интернет (более 50% опрошенных). Лица в возрасте 45-54 лет получают информацию и из Интернета, и из ТВ.При этом из интернет-источников основная часть опрошенных ориентируется на соцсети (41,9%), а вот информационные сайты и веб-страницы телеканалов для получения новостей предпочитают, соответственно, лишь 4,7% и 1,9% опрошенных.Вместе с тем 72,5% участников исследования заявили, что смотрят телеканалы ежедневно, 13,9% – каждую неделю, и 4,7% – раз в месяц.При этом основная часть зрителей ТВ – безработные, пенсионеры и самозанятые. Работающие граждане, которые смотрят телевизор, составляют 39% от общего числа опрошенных.Кому доверяютНа первом месте в рейтинге доверия к телевидениям находится лояльный к власти телеканал "Имеди", на втором – финансируемый из бюджета Первый канал.Третье место в рейтинге доверия разделили телеканалы "Рустави 2" и оппозиционный канал "ТВ Пирвели".Замыкают рейтинг доверия оппозиционные каналы "Мтавари архи" и "Формула".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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