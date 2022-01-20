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Кто смотрит телевизор в Грузии: последние данные
Кто смотрит телевизор в Грузии: последние данные
72,5% участников исследования заявили, что смотрят телеканалы ежедневно 20.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-20T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв - Sputnik. Основным источником информации для лиц от 55 лет в Грузии является телевидение, а молодежь предпочитает новости из Интернета, говорится в исследовании Первого канала.В опросе принимали участие 1,5 тысячи жителей Грузии из разных регионов.Согласно данным исследования, более половины лиц в возрасте от 55 лет заявили, что основным источником информации для них является телевидение. Что касается жителей страны младше 44 лет, то главным источником информации для них остается Интернет (более 50% опрошенных). Лица в возрасте 45-54 лет получают информацию и из Интернета, и из ТВ.При этом из интернет-источников основная часть опрошенных ориентируется на соцсети (41,9%), а вот информационные сайты и веб-страницы телеканалов для получения новостей предпочитают, соответственно, лишь 4,7% и 1,9% опрошенных.Вместе с тем 72,5% участников исследования заявили, что смотрят телеканалы ежедневно, 13,9% – каждую неделю, и 4,7% – раз в месяц.При этом основная часть зрителей ТВ – безработные, пенсионеры и самозанятые. Работающие граждане, которые смотрят телевизор, составляют 39% от общего числа опрошенных.Кому доверяютНа первом месте в рейтинге доверия к телевидениям находится лояльный к власти телеканал "Имеди", на втором – финансируемый из бюджета Первый канал.Третье место в рейтинге доверия разделили телеканалы "Рустави 2" и оппозиционный канал "ТВ Пирвели".Замыкают рейтинг доверия оппозиционные каналы "Мтавари архи" и "Формула".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия

Кто смотрит телевизор в Грузии: последние данные

07:01 20.01.2022
© Pixabay / Alehandra13Слежка через телевизор: будь осторожен
Слежка через телевизор: будь осторожен - Sputnik Грузия, 1920, 20.01.2022
© Pixabay / Alehandra13
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72,5% участников исследования заявили, что смотрят телеканалы ежедневно
ТБИЛИСИ, 20 янв - Sputnik. Основным источником информации для лиц от 55 лет в Грузии является телевидение, а молодежь предпочитает новости из Интернета, говорится в исследовании Первого канала.
В опросе принимали участие 1,5 тысячи жителей Грузии из разных регионов.
Согласно данным исследования, более половины лиц в возрасте от 55 лет заявили, что основным источником информации для них является телевидение. Что касается жителей страны младше 44 лет, то главным источником информации для них остается Интернет (более 50% опрошенных). Лица в возрасте 45-54 лет получают информацию и из Интернета, и из ТВ.
© Pixabay / StockSnapПоиск каналов
Поиск каналов - Sputnik Грузия, 1920, 19.01.2022
Поиск каналов
© Pixabay / StockSnap
При этом из интернет-источников основная часть опрошенных ориентируется на соцсети (41,9%), а вот информационные сайты и веб-страницы телеканалов для получения новостей предпочитают, соответственно, лишь 4,7% и 1,9% опрошенных.
Вместе с тем 72,5% участников исследования заявили, что смотрят телеканалы ежедневно, 13,9% – каждую неделю, и 4,7% – раз в месяц.
При этом основная часть зрителей ТВ – безработные, пенсионеры и самозанятые. Работающие граждане, которые смотрят телевизор, составляют 39% от общего числа опрошенных.

Кому доверяют

На первом месте в рейтинге доверия к телевидениям находится лояльный к власти телеканал "Имеди", на втором – финансируемый из бюджета Первый канал.
Третье место в рейтинге доверия разделили телеканалы "Рустави 2" и оппозиционный канал "ТВ Пирвели".
Замыкают рейтинг доверия оппозиционные каналы "Мтавари архи" и "Формула".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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