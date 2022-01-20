https://sputnik-georgia.ru/20220120/novyy-roman-dzhennifer-eniston-zametili-v-kompanii-izvestnogo-aktera--263769897.html
Новый роман? Дженнифер Энистон заметили в компании известного актера
Новый роман? Дженнифер Энистон заметили в компании известного актера
Фанаты гадают, что связывает голливудских суперзвезд и подозревают начало новой романтической истории
2022-01-20T18:24+0400
2022-01-20T18:24+0400
2022-01-20T18:58+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Американскую актрису Дженнифер Энистон подловили в компании известного коллеги на Гавайях: в Сети ходят слухи о романе знаменитостей.Энистон считается одной из самых привлекательных и сексуальных женщин Голливуда. Актрисе постоянно приписывают романы со звездными красавцами, а Дженнифер устала давать какие-либо опровержения. На этот раз все повторилось вновь: звезду заподозрили в новой романтической связи. Энистон заметили в компании комика Адама Сэндлера на Гавайях: фото знаменитостей попали в прессу и произвели фурор в Сети. Многие поклонники пришли к выводу, что звезды проводят время не как друзья, ведь Энистон давно заявляла, что готова для новой любви. Но все оказалось не совсем так: актеры снимаются в фильме "Убийство на яхте 2", и съемки фильма проходят как раз на острове Оаху. Энистон и Сэндлер играют влюбленную пару, но в жизни их связывает только дружба. Также поклонников восхитил внешний вид 52-летней актрисы: свою стройную фигуру звезда подчеркнула ярким нарядом: зеленым топиком и юбкой с разрезом, оголяющим длинные ноги знаменитости.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
шоу-бизнес, дженнифер энистон, зарубежные звезды
Новый роман? Дженнифер Энистон заметили в компании известного актера
18:24 20.01.2022 (обновлено: 18:58 20.01.2022)
Фанаты гадают, что связывает голливудских суперзвезд, и подозревают начало новой романтической истории
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Американскую актрису Дженнифер Энистон подловили в компании известного коллеги на Гавайях: в Сети ходят слухи о романе знаменитостей.
Энистон считается одной из самых привлекательных и сексуальных женщин Голливуда. Актрисе постоянно приписывают романы со звездными красавцами, а Дженнифер устала давать какие-либо опровержения.
На этот раз все повторилось вновь: звезду заподозрили в новой романтической связи. Энистон заметили в компании комика Адама Сэндлера на Гавайях: фото знаменитостей попали в прессу и произвели фурор в Сети.
Многие поклонники пришли к выводу, что звезды проводят время не как друзья, ведь Энистон давно заявляла, что готова для новой любви.
Но все оказалось не совсем так: актеры снимаются в фильме "Убийство на яхте 2", и съемки фильма проходят как раз на острове Оаху. Энистон и Сэндлер играют влюбленную пару, но в жизни их связывает только дружба.
Также поклонников восхитил внешний вид 52-летней актрисы: свою стройную фигуру звезда подчеркнула ярким нарядом: зеленым топиком и юбкой с разрезом, оголяющим длинные ноги знаменитости.
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