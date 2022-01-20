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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220120/novyy-roman-dzhennifer-eniston-zametili-v-kompanii-izvestnogo-aktera--263769897.html
Новый роман? Дженнифер Энистон заметили в компании известного актера
Новый роман? Дженнифер Энистон заметили в компании известного актера
Фанаты гадают, что связывает голливудских суперзвезд и подозревают начало новой романтической истории
2022-01-20T18:24+0400
2022-01-20T18:58+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу-бизнес
дженнифер энистон
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Американскую актрису Дженнифер Энистон подловили в компании известного коллеги на Гавайях: в Сети ходят слухи о романе знаменитостей.Энистон считается одной из самых привлекательных и сексуальных женщин Голливуда. Актрисе постоянно приписывают романы со звездными красавцами, а Дженнифер устала давать какие-либо опровержения. На этот раз все повторилось вновь: звезду заподозрили в новой романтической связи. Энистон заметили в компании комика Адама Сэндлера на Гавайях: фото знаменитостей попали в прессу и произвели фурор в Сети. Многие поклонники пришли к выводу, что звезды проводят время не как друзья, ведь Энистон давно заявляла, что готова для новой любви. Но все оказалось не совсем так: актеры снимаются в фильме "Убийство на яхте 2", и съемки фильма проходят как раз на острове Оаху. Энистон и Сэндлер играют влюбленную пару, но в жизни их связывает только дружба. Также поклонников восхитил внешний вид 52-летней актрисы: свою стройную фигуру звезда подчеркнула ярким нарядом: зеленым топиком и юбкой с разрезом, оголяющим длинные ноги знаменитости.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
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шоу-бизнес, дженнифер энистон, зарубежные звезды

Новый роман? Дженнифер Энистон заметили в компании известного актера

18:24 20.01.2022 (обновлено: 18:58 20.01.2022)
© AFP / ALBERTO E. RODRIGUEZДженнифер Энистон
Дженнифер Энистон - Sputnik Грузия, 1920, 20.01.2022
© AFP / ALBERTO E. RODRIGUEZ
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Анастасия Шрайбер - Sputnik Грузия
Анастасия Шрайбер
Все материалы
Фанаты гадают, что связывает голливудских суперзвезд, и подозревают начало новой романтической истории
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Американскую актрису Дженнифер Энистон подловили в компании известного коллеги на Гавайях: в Сети ходят слухи о романе знаменитостей.
Энистон считается одной из самых привлекательных и сексуальных женщин Голливуда. Актрисе постоянно приписывают романы со звездными красавцами, а Дженнифер устала давать какие-либо опровержения.
На этот раз все повторилось вновь: звезду заподозрили в новой романтической связи. Энистон заметили в компании комика Адама Сэндлера на Гавайях: фото знаменитостей попали в прессу и произвели фурор в Сети.
Многие поклонники пришли к выводу, что звезды проводят время не как друзья, ведь Энистон давно заявляла, что готова для новой любви.
Но все оказалось не совсем так: актеры снимаются в фильме "Убийство на яхте 2", и съемки фильма проходят как раз на острове Оаху. Энистон и Сэндлер играют влюбленную пару, но в жизни их связывает только дружба.
Также поклонников восхитил внешний вид 52-летней актрисы: свою стройную фигуру звезда подчеркнула ярким нарядом: зеленым топиком и юбкой с разрезом, оголяющим длинные ноги знаменитости.
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