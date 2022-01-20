https://sputnik-georgia.ru/20220120/omikron-stal-dominantom---glavnyy-epidemiolog-gruzii-263768228.html

"Омикрон" стал доминантом - главный эпидемиолог Грузии

"Омикрон" стал доминантом - главный эпидемиолог Грузии

Больше всего заразившихся омикрон-штаммом коронавируса - в Тбилиси, полагают эпидемиологи

2022-01-20T17:47+0400

2022-01-20T17:47+0400

2022-01-20T18:20+0400

шестая волна

общество

новости

грузия

аджария

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амиран гамкрелидзе

имерети

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. "Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Грузии, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.При этом, по последним данным, в стране около 1,4 тысячи лабораторно подтвержденных случаев "омикрона". Лидером в плане распространения "омикрона" считается Тбилиси, за ним следуют регионы Имерети и Аджария, сказал эпидемиолог.Основанием для предположений, что заболевших "омикроном" намного больше, чем в официальной статистике, является то, что существующим на сегодняшний день тестам, особенно быстрым, сложно его выявить.В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. С середины января ежедневный показатель новых случаев колеблется от 5 до 8 тысяч. Накануне был зафиксирован антирекорд - 8,7 тысячи заболевших. Общее количество инфицированных коронавирусом с начала пандемии превысило 1 миллион человек.Ранее Гамкрелидзе заявил, что в том случае, если до июля не будет вакцинировано 75% населения страны, то среди неиммунных граждан может возникнуть новый штамм.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, аджария, тбилиси, амиран гамкрелидзе, имерети, коронавирус covid-19