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"Омикрон" стал доминантом - главный эпидемиолог Грузии
"Омикрон" стал доминантом - главный эпидемиолог Грузии
Больше всего заразившихся омикрон-штаммом коронавируса - в Тбилиси, полагают эпидемиологи
2022-01-20T17:47+0400
2022-01-20T17:47+0400
2022-01-20T18:20+0400
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имерети
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. "Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Грузии, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.При этом, по последним данным, в стране около 1,4 тысячи лабораторно подтвержденных случаев "омикрона". Лидером в плане распространения "омикрона" считается Тбилиси, за ним следуют регионы Имерети и Аджария, сказал эпидемиолог.Основанием для предположений, что заболевших "омикроном" намного больше, чем в официальной статистике, является то, что существующим на сегодняшний день тестам, особенно быстрым, сложно его выявить.В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. С середины января ежедневный показатель новых случаев колеблется от 5 до 8 тысяч. Накануне был зафиксирован антирекорд - 8,7 тысячи заболевших. Общее количество инфицированных коронавирусом с начала пандемии превысило 1 миллион человек.Ранее Гамкрелидзе заявил, что в том случае, если до июля не будет вакцинировано 75% населения страны, то среди неиммунных граждан может возникнуть новый штамм.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, аджария, тбилиси, амиран гамкрелидзе, имерети, коронавирус covid-19
"Омикрон" стал доминантом - главный эпидемиолог Грузии
17:47 20.01.2022 (обновлено: 18:20 20.01.2022)
На самом деле инфицированных "омикроном" может быть намного больше, чем по официальным данным, заявил специалист
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. "Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Грузии, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
При этом, по последним данным, в стране около 1,4 тысячи лабораторно подтвержденных случаев "омикрона". Лидером в плане распространения "омикрона" считается Тбилиси, за ним следуют регионы Имерети и Аджария, сказал эпидемиолог.
"В стране 70% положительных случаев приходится на "омикрон". В Тбилиси этот процент еще выше – 80%, а в регионах – 40-60%. Можно сказать, что он доминант, однако циркулируют и другие штаммы", - сказал Гамкрелидзе.
Основанием для предположений, что заболевших "омикроном" намного больше, чем в официальной статистике, является то, что существующим на сегодняшний день тестам, особенно быстрым, сложно его выявить.
В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. С середины января ежедневный показатель новых случаев колеблется от 5 до 8 тысяч. Накануне был зафиксирован антирекорд - 8,7 тысячи заболевших. Общее количество инфицированных коронавирусом с начала пандемии превысило 1 миллион человек.
Ранее Гамкрелидзе заявил, что в том случае, если до июля не будет вакцинировано 75% населения страны, то среди неиммунных граждан может возникнуть новый штамм.
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