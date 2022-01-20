https://sputnik-georgia.ru/20220120/raskryty-detali-gibeli-aktera-gaspara-ulelya-posle-padeniya-v-gorakh--263752466.html
Раскрыты детали гибели актера Гаспара Ульеля после падения в горах
Раскрыты детали гибели актера Гаспара Ульеля после падения в горах
Полицейское расследование подтвердило: при столкновении с лыжником, звезда нового "Ганнибала" был без защитного шлема
2022-01-20T11:51+0400
2022-01-20T11:51+0400
2022-01-20T12:17+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Раскрыты детали трагической гибели французского актера Гаспара Ульеля: по словам прокурора, во время столкновения на лыжной трассе он был без шлема. Звезда фильма "Ганнибал: Восхождение", который скончался в среду, 19 января, после падения в Альпах, не соблюдал простые правила безопасности. Во время столкновения с другим лыжником, Ульель был без надлежащей защиты. Об этом рассказала прокурор Энн Гаш газете France Presse. Прокурор города Альбервиля раскрыла детали гибели актера. Она уточнила, что в момент трагедии на Ульеле не было шлема, который должен был защищать голову. И если бы актер не пренебрег простыми правилами, то все могло бы закончиться иначе. Также отмечается, что Гаспар столкнулся с другим лыжником, когда решил присоединиться к друзьям и резко повернул на другую трассу. После этого актера доставили в больницу ближайшего города, но спасти его так и не смогли. Смерь наступила в 16 часов по местному времени. У актера остался шестилетний сын от возлюбленной – актрисы Гаэль Пьетри.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
происшествия, новости, в мире, франция, шоу-бизнес, зарубежные звезды, гаспар ульель
Раскрыты детали гибели актера Гаспара Ульеля после падения в горах
11:51 20.01.2022 (обновлено: 12:17 20.01.2022)
Полицейское расследование подтвердило – при столкновении с лыжником, звезда нового "Ганнибала" был без защитного шлема
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Раскрыты детали трагической гибели французского актера Гаспара Ульеля: по словам прокурора, во время столкновения на лыжной трассе он был без шлема.
Звезда фильма "Ганнибал: Восхождение", который скончался в среду, 19 января, после падения в Альпах, не соблюдал простые правила безопасности. Во время столкновения с другим лыжником, Ульель был без надлежащей защиты. Об этом рассказала прокурор Энн Гаш газете France Presse.
Прокурор города Альбервиля раскрыла детали гибели актера. Она уточнила, что в момент трагедии на Ульеле не было шлема, который должен был защищать голову. И если бы актер не пренебрег простыми правилами, то все могло бы закончиться иначе.
Также отмечается, что Гаспар столкнулся с другим лыжником, когда решил присоединиться к друзьям и резко повернул на другую трассу. После этого актера доставили в больницу ближайшего города, но спасти его так и не смогли.
Смерь наступила в 16 часов по местному времени. У актера остался шестилетний сын от возлюбленной – актрисы Гаэль Пьетри.
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