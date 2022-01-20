https://sputnik-georgia.ru/20220120/raskryty-detali-gibeli-aktera-gaspara-ulelya-posle-padeniya-v-gorakh--263752466.html

Раскрыты детали гибели актера Гаспара Ульеля после падения в горах

Раскрыты детали гибели актера Гаспара Ульеля после падения в горах

Полицейское расследование подтвердило: при столкновении с лыжником, звезда нового "Ганнибала" был без защитного шлема

2022-01-20T11:51+0400

2022-01-20T11:51+0400

2022-01-20T12:17+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Раскрыты детали трагической гибели французского актера Гаспара Ульеля: по словам прокурора, во время столкновения на лыжной трассе он был без шлема. Звезда фильма "Ганнибал: Восхождение", который скончался в среду, 19 января, после падения в Альпах, не соблюдал простые правила безопасности. Во время столкновения с другим лыжником, Ульель был без надлежащей защиты. Об этом рассказала прокурор Энн Гаш газете France Presse. Прокурор города Альбервиля раскрыла детали гибели актера. Она уточнила, что в момент трагедии на Ульеле не было шлема, который должен был защищать голову. И если бы актер не пренебрег простыми правилами, то все могло бы закончиться иначе. Также отмечается, что Гаспар столкнулся с другим лыжником, когда решил присоединиться к друзьям и резко повернул на другую трассу. После этого актера доставили в больницу ближайшего города, но спасти его так и не смогли. Смерь наступила в 16 часов по местному времени. У актера остался шестилетний сын от возлюбленной – актрисы Гаэль Пьетри.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, в мире, франция, шоу-бизнес, зарубежные звезды, гаспар ульель