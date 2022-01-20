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Растерзанный Алматы: хроника страшных дней на площади Республики – видео

Растерзанный Алматы: хроника страшных дней на площади Республики – видео

В Казахстане 2 января начались массовые митинги из-за подорожания топлива. Через два дня мирные акции протеста превратились в беспорядки и начались вооруженные... 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T15:20+0400

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2022-01-20T15:40+0400

видео

казахстан

мультимедиа

беспорядки

ситуация в казахстане

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Позже стало ясно, что Казахстан – жертва скоординированной и заранее спланированной атаки. Бандиты, прикрываясь и используя протестующих, попытались погрузить страну в неуправляемый хаос. Основные бои развернулись в Алма-Ате (Алматы). Город почти полностью перешел под контроль радикалов и бесчинствующей толпы. Корреспондент Sputnik Казахстан, который оказался в самом центре событий, рассказал, как происходили столкновения между силовиками и вооруженными бандитами, захваты административных зданий и погромы. Смотрите в видео рассказ очевидца.

казахстан

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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