https://sputnik-georgia.ru/20220120/reforma-taksi-v-tbilisi-prodolzhitsya-263777689.html

Реформа такси в Тбилиси продолжится

Реформа такси в Тбилиси продолжится

Третий этап будет заключаться в смене автопарка такси на новые автомобили и запрете на перевозку пассажиров на старых автомобилях 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T22:47+0400

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общество

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грузия

мэрия тбилиси

такси

регистрация такси

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ТБИЛИСИ, 20 янв - Sputnik. До конца года мэрия начнет осуществление реформы такси в Тбилиси, заявил вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе.Инициатор реформы такси – мэр Тбилиси Каха Каладзе. Она началась в 2018 году. На первом этапе таксистов обязали брать лицензию и проходить техническое инспектирование. Второй этап стартовал ровно год спустя - с 1 октября 2019 года такси разделили на две категории - "А" и "В".По предварительной информации, третий этап будет заключаться в смене автопарка такси на новые автомобили и запрете на перевозку пассажиров на старых автомобилях.Такси категории "А" - это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки. Плюс этой лицензии также в том, что на такой машине может быть размещена реклама и для них есть бесплатные парковочные места в городе.Лицензию категории "В" получить проще, но она предусматривает ряд ограничений. Для этой лицензии необязательно красить машину в белый цвет или заклеивать ее белой пленкой. Машина этой категории может быть любого цвета. Водителей тбилисских такси обяжут тестироваться на коронавирус каждые две недели >>Однако вместе с тем на таких автомобилях запрещается размещать опознавательные знаки такси, запрещается подбирать пассажиров на улице. Таким таксистам на машинах с категорией "B" разрешается работать только с таксомоторными компаниями и ездить только по вызовам.Реформой оказались недовольны многие таксисты. Они провели не одну акцию протеста, но после переговоров с представителями мэрии и некоторых уступок городских властей стороны пришли к консенсусу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, мэрия тбилиси, такси, регистрация такси