https://sputnik-georgia.ru/20220120/skonchalsya-sozdatel-mnozhestva-gruzinskikh-multfilmov-bondo-shoshitaishvili-263766797.html
Скончался создатель множества грузинских мультфильмов Бондо Шошитаишвили
Скончался создатель множества грузинских мультфильмов Бондо Шошитаишвили
Умер автор мултфильмов "Профиль и анфас", "Факир", "Аликури", "Яблоко раздора" и многих других 20.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-20T16:49+0400
2022-01-20T16:49+0400
2022-01-20T16:55+0400
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кто ушел из жизни в 2022 году?
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. В возрасте 82 лет ушел из жизни выдающийся художник и режиссер многих грузинских мультфильмов Бондо Шошитаишвили.Шошитаишвили окончил Тбилисское художественное училище им. Мосе Тоидзе по специальности художник-декоратор.В 1961-1976 годах работал художником, художником-аниматором и режиссером в мультотделе Грузинской киностудии. Также был директором студии анимационных фильмов "Орби" с 1976 года, а с 1996 года – директор этой же студии.Выступил режиссером мультфильмов "Профиль и анфас", "Факир", "Аликури", "Яблоко раздора" и многих других.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, кто ушел из жизни в 2022 году?
Скончался создатель множества грузинских мультфильмов Бондо Шошитаишвили
16:49 20.01.2022 (обновлено: 16:55 20.01.2022)
Умер автор мултфильмов "Профиль и анфас", "Факир", "Аликури", "Яблоко раздора" и многих других
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. В возрасте 82 лет ушел из жизни выдающийся художник и режиссер многих грузинских мультфильмов Бондо Шошитаишвили.
Шошитаишвили окончил Тбилисское художественное училище им. Мосе Тоидзе по специальности художник-декоратор.
В 1961-1976 годах работал художником, художником-аниматором и режиссером в мультотделе Грузинской киностудии. Также был директором студии анимационных фильмов "Орби" с 1976 года, а с 1996 года – директор этой же студии.
Выступил режиссером мультфильмов "Профиль и анфас", "Факир", "Аликури", "Яблоко раздора" и многих других.
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