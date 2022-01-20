https://sputnik-georgia.ru/20220120/skonchalsya-sozdatel-mnozhestva-gruzinskikh-multfilmov-bondo-shoshitaishvili-263766797.html

Скончался создатель множества грузинских мультфильмов Бондо Шошитаишвили

Скончался создатель множества грузинских мультфильмов Бондо Шошитаишвили

Умер автор мултфильмов "Профиль и анфас", "Факир", "Аликури", "Яблоко раздора" и многих других 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T16:49+0400

2022-01-20T16:49+0400

2022-01-20T16:55+0400

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кто ушел из жизни в 2022 году?

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. В возрасте 82 лет ушел из жизни выдающийся художник и режиссер многих грузинских мультфильмов Бондо Шошитаишвили.Шошитаишвили окончил Тбилисское художественное училище им. Мосе Тоидзе по специальности художник-декоратор.В 1961-1976 годах работал художником, художником-аниматором и режиссером в мультотделе Грузинской киностудии. Также был директором студии анимационных фильмов "Орби" с 1976 года, а с 1996 года – директор этой же студии.Выступил режиссером мультфильмов "Профиль и анфас", "Факир", "Аликури", "Яблоко раздора" и многих других.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, тбилиси, кто ушел из жизни в 2022 году?