https://sputnik-georgia.ru/20220120/stantsiyu-metro-varketili-otremontiruyut-spustya-4-goda-posle-tragedii-263745460.html
Станцию метро "Варкетили" отремонтируют спустя 4 года после трагедии
Станцию метро "Варкетили" отремонтируют спустя 4 года после трагедии
Стоимость тендера превышает два миллиона долларов 20.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-20T08:01+0400
2022-01-20T08:01+0400
2022-01-20T08:01+0400
общество
новости
грузия
тбилисский метрополитен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23910/67/239106748_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_f129c0da7fb362cbdf29c7aa68731c51.jpg
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявила тендер на ремонт станции Тбилисского метрополитена "Варкетили".Изначальная стоимость тендера составляет 7 057 389 лари (примерно 2,3 миллиона долларов). Прием заявок начнется 16 февраля.Мэрия Тбилиси на этот раз представила четкие параметры ремонта станции метрополитена: пол из гранита, стены из мрамора и подвесной потолок. Также на станции появится новое освещение.Сам стиль станции метро будет представлять собой современную обработку стиля 60-х годов прошлого века, с использованием геометрических фигур и необычного сочетания цветов.Это уже вторая попытка отремонтировать станцию метрополитена. В январе 2018 года на станции "Варкетили" обрушилась часть потолка, в результате чего пострадали 11 человек. Ремонт на станции завершился в августе 2017 года. Он обошелся примерно в 348 тысяч лари (более 142,6 тысячи долларов).Обвинения в халатности, изготовлении поддельных документов и выполнении работ, несоответствующих требованиям безопасности, предъявили исполнительному директору ООО "Геомепи", а также менеджеру и главному инженеру ООО "Кварелмшени".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23910/67/239106748_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_76aac02269c840044ea3943535acab41.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, тбилисский метрополитен
Станцию метро "Варкетили" отремонтируют спустя 4 года после трагедии
Стоимость тендера превышает два миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik.
Мэрия Тбилиси объявила тендер
на ремонт станции Тбилисского метрополитена "Варкетили".
Изначальная стоимость тендера составляет 7 057 389 лари (примерно 2,3 миллиона долларов). Прием заявок начнется 16 февраля.
Мэрия Тбилиси на этот раз представила четкие параметры ремонта станции метрополитена: пол из гранита, стены из мрамора и подвесной потолок. Также на станции появится новое освещение.
Сам стиль станции метро будет представлять собой современную обработку стиля 60-х годов прошлого века, с использованием геометрических фигур и необычного сочетания цветов.
Это уже вторая попытка отремонтировать станцию метрополитена. В январе 2018 года на станции "Варкетили" обрушилась часть потолка, в результате чего пострадали 11 человек. Ремонт на станции завершился в августе 2017 года. Он обошелся примерно в 348 тысяч лари (более 142,6 тысячи долларов).
Обвинения в халатности, изготовлении поддельных документов и выполнении работ, несоответствующих требованиям безопасности, предъявили исполнительному директору ООО "Геомепи", а также менеджеру и главному инженеру ООО "Кварелмшени".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.