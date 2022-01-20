https://sputnik-georgia.ru/20220120/stantsiyu-metro-varketili-otremontiruyut-spustya-4-goda-posle-tragedii-263745460.html

Станцию метро "Варкетили" отремонтируют спустя 4 года после трагедии

Станцию метро "Варкетили" отремонтируют спустя 4 года после трагедии

Стоимость тендера превышает два миллиона долларов 20.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-20T08:01+0400

2022-01-20T08:01+0400

2022-01-20T08:01+0400

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тбилисский метрополитен

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявила тендер на ремонт станции Тбилисского метрополитена "Варкетили".Изначальная стоимость тендера составляет 7 057 389 лари (примерно 2,3 миллиона долларов). Прием заявок начнется 16 февраля.Мэрия Тбилиси на этот раз представила четкие параметры ремонта станции метрополитена: пол из гранита, стены из мрамора и подвесной потолок. Также на станции появится новое освещение.Сам стиль станции метро будет представлять собой современную обработку стиля 60-х годов прошлого века, с использованием геометрических фигур и необычного сочетания цветов.Это уже вторая попытка отремонтировать станцию метрополитена. В январе 2018 года на станции "Варкетили" обрушилась часть потолка, в результате чего пострадали 11 человек. Ремонт на станции завершился в августе 2017 года. Он обошелся примерно в 348 тысяч лари (более 142,6 тысячи долларов).Обвинения в халатности, изготовлении поддельных документов и выполнении работ, несоответствующих требованиям безопасности, предъявили исполнительному директору ООО "Геомепи", а также менеджеру и главному инженеру ООО "Кварелмшени".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, тбилисский метрополитен