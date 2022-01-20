https://sputnik-georgia.ru/20220120/uchenye-sravnili-vliyanie-vina-i-piva-na-serdtse-263728637.html

Ученые сравнили влияние вина и пива на сердце

Ученые сравнили влияние вина и пива на сердце

В большом количестве принимать алкогольные напитки вредно всем, но есть некоторые исключения

2022-01-20T05:30+0400

2022-01-20T05:30+0400

2022-01-20T05:30+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Красное или белое вино более безопасно для организма с точки зрения риска инсульта, по сравнению с другими видами алкоголя – это установили ученые ученых Университета Аделаиды.Согласно результатам исследования, употребление менее шести стандартных стаканов алкоголя в неделю связано с самым низким риском развития фибрилляции предсердий (ФП).ФП – это нерегулярная и учащенная частота сердечных сокращений, которая может увеличить риск инсульта, сердечной недостаточности и других сердечных осложнений. Среди симптомов – учащенное сердцебиение, одышка и слабость.Ученые установили, что у тех, кто употреблял менее шести стандартных доз алкоголя в неделю, был самый низкий риск развития ФП.Также было обнаружено, что потребление пива и сидра было связано с большим риском фибрилляции предсердий по сравнению с употреблением красного и белого вина.Отмечается, что алкогольные напитки в равной степени оказывают влияние как на мужчин, так и на женщин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Анна Гигаури https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg

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новости, наука, здоровье, алкоголь, пиво, советы врачей