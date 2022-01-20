Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220120/uchenye-sravnili-vliyanie-vina-i-piva-na-serdtse-263728637.html
Ученые сравнили влияние вина и пива на сердце
Ученые сравнили влияние вина и пива на сердце
В большом количестве принимать алкогольные напитки вредно всем, но есть некоторые исключения
2022-01-20T05:30+0400
2022-01-20T05:30+0400
новости
наука
здоровье
алкоголь
пиво
советы врачей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24821/86/248218699_55:0:3696:2048_1920x0_80_0_0_ac4c7b924e9a5d2debda04b10350746b.jpg
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Красное или белое вино более безопасно для организма с точки зрения риска инсульта, по сравнению с другими видами алкоголя – это установили ученые ученых Университета Аделаиды.Согласно результатам исследования, употребление менее шести стандартных стаканов алкоголя в неделю связано с самым низким риском развития фибрилляции предсердий (ФП).ФП – это нерегулярная и учащенная частота сердечных сокращений, которая может увеличить риск инсульта, сердечной недостаточности и других сердечных осложнений. Среди симптомов – учащенное сердцебиение, одышка и слабость.Ученые установили, что у тех, кто употреблял менее шести стандартных доз алкоголя в неделю, был самый низкий риск развития ФП.Также было обнаружено, что потребление пива и сидра было связано с большим риском фибрилляции предсердий по сравнению с употреблением красного и белого вина.Отмечается, что алкогольные напитки в равной степени оказывают влияние как на мужчин, так и на женщин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Анна Гигаури
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg
Анна Гигаури
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24821/86/248218699_510:0:3241:2048_1920x0_80_0_0_fe1a0b620ac4c55af8886a40141360ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, наука, здоровье, алкоголь, пиво, советы врачей

Ученые сравнили влияние вина и пива на сердце

05:30 20.01.2022
© photo: Sputnik / Alexey Mal'gavkoВино наливают из бутылки в бокал
Вино наливают из бутылки в бокал - Sputnik Грузия, 1920, 20.01.2022
© photo: Sputnik / Alexey Mal'gavko
Подписаться на
Колумнист Sputnik Грузия Анна Гигаури - Sputnik Грузия
Анна Гигаури
Все материалы
В большом количестве принимать алкогольные напитки вредно всем, но есть некоторые исключения
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Красное или белое вино более безопасно для организма с точки зрения риска инсульта, по сравнению с другими видами алкоголя – это установили ученые ученых Университета Аделаиды.
Согласно результатам исследования, употребление менее шести стандартных стаканов алкоголя в неделю связано с самым низким риском развития фибрилляции предсердий (ФП).
ФП – это нерегулярная и учащенная частота сердечных сокращений, которая может увеличить риск инсульта, сердечной недостаточности и других сердечных осложнений. Среди симптомов – учащенное сердцебиение, одышка и слабость.
© photo: Pixabay / congerdesignБокалы с красным вином, архивное фото
Бокалы с красным вином, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 19.01.2022
Бокалы с красным вином, архивное фото
© photo: Pixabay / congerdesign
Ученые установили, что у тех, кто употреблял менее шести стандартных доз алкоголя в неделю, был самый низкий риск развития ФП.
Также было обнаружено, что потребление пива и сидра было связано с большим риском фибрилляции предсердий по сравнению с употреблением красного и белого вина.
Отмечается, что алкогольные напитки в равной степени оказывают влияние как на мужчин, так и на женщин.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
08:01Швейцария признала грузинские ковид-паспорта
08:01Станцию метро "Варкетили" отремонтируют спустя 4 года после трагедии
07:31Дистанционное лечение коронавируса в Грузии усиливается: онлайн-клиника увеличивает штат
07:07"Не пошел бы": Лев Лещенко резко высказался о Моргенштерне
07:01Кто смотрит телевизор в Грузии: последние данные
ВчераВ центре Тбилиси вводят запрет на передвижение транспорта
ВчераАнтирекорд за антирекордом: почему в Грузии ухудшилась ситуация с коронавирусом?
ВчераВ Грузии разработан план привлечения инвестиций на миллиарды
ВчераЕпархия вместо тюрьмы: митрополит предлагает перевести Саакашвили под домашний арест
ВчераМинздрав Грузии приступил к проверке больниц на предмет контроля за инфекциями
ВчераПогиб французский актер Гаспар Ульель
ВчераКак в горах Грузии борются с последствиями сильного снегопада - фото
ВчераВерхний Ларс сегодня: в направлении России запрещено движение грузовиков
ВчераЛекарства в Грузии подешевеют благодаря решению правительства - министр
ВчераВопрос Намахвани ГЭС: власти Грузии хотят договориться с турецким инвестором ЕNKA
ВчераОпределен состав сборной Грузии по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине
ВчераМечта сбылась: дочь Меладзе стала участницей "Голоса" - ВИДЕО
ВчераСнегопад создал проблемы в Аджарии – спецтехника работает круглосуточно
ВчераВ снег и мороз верующие купались в Черном море в Батуми - видео
ВчераСколько людей в мире болеют "омикроном"? Статистика ВОЗ