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Верхний Ларс сегодня: на границе России с Грузией застряли более 50 фур
Верхний Ларс сегодня: на границе России с Грузией застряли более 50 фур
Для водителей развернуто свыше 10 пунктов обогрева и питания 20.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-20T13:26+0400
2022-01-20T13:26+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Более 50 грузовых машин застряли на Военно-Грузинской дороге с российской стороны из-за плохой погоды – машины находятся на таможенно-пропускном пункте Верхний Ларс в Северной Осетии, сообщают экстренные службы России.Грузинские власти ввели запрет на движение грузовых машин накануне вечером из-за интенсивного снега. В частности, запрет действует для машин с прицепом и полуприцепом на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.Он добавил, что для водителей подготовлено 12 стационарных пунктов обогрева и питания. Для водителей развернуто свыше 10 пунктов обогрева и питания.В начале января на Военно-Грузинской дороге с российской стороны скопилось 340 фур.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, грузия, верхний ларс, армения, военно-грузинская дорога
Верхний Ларс сегодня: на границе России с Грузией застряли более 50 фур
Для водителей развернуто свыше 10 пунктов обогрева и питания
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Более 50 грузовых машин застряли на Военно-Грузинской дороге с российской стороны из-за плохой погоды – машины находятся на таможенно-пропускном пункте Верхний Ларс в Северной Осетии, сообщают экстренные службы России.
Грузинские власти ввели запрет на движение грузовых машин накануне вечером из-за интенсивного снега. В частности, запрет действует для машин с прицепом и полуприцепом на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
"На утро четверга на таможенном пункте пропуска Верхний Ларс находятся 53 большегрузных автомобиля", – цитирует представителя экстренных служб РИА Новости.
Он добавил, что для водителей подготовлено 12 стационарных пунктов обогрева и питания. Для водителей развернуто свыше 10 пунктов обогрева и питания.
В начале января на Военно-Грузинской дороге с российской стороны скопилось 340 фур.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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