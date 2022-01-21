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Абзалов: американцы в панике от смелости Путина и России - видео
Абзалов: американцы в панике от смелости Путина и России - видео
Российский политолог Дмитрий Абзалов рассуждает о том, что происходит на мировой арене, о противостоянии США и России и действиях Запада в свете событий вокруг... 21.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-21T08:33+0400
2022-01-21T08:33+0400
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Почему американцы проиграли Путину и России в геополитической борьбе? Как выборы в Сенат США отразятся на внешней политике Вашингтона? Какие новые вводные передал Блинкен украинскому руководству от Байдена? На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил политолог Дмитрий Абзалов.
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Абзалов: американцы в панике от смелости Путина и России - видео
08:33 21.01.2022 (обновлено: 08:35 24.01.2022)
Российский политолог Дмитрий Абзалов рассуждает о том, что происходит на мировой арене, о противостоянии США и России и действиях Запада в свете событий вокруг Украины.
Почему американцы проиграли Путину и России в геополитической борьбе? Как выборы в Сенат США отразятся на внешней политике Вашингтона? Какие новые вводные передал Блинкен украинскому руководству от Байдена? На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском"
ответил политолог Дмитрий Абзалов.