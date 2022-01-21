https://sputnik-georgia.ru/20220121/bolshey-chasti-naseleniya-guriya-vozobnovili-podachu-elektroenergii-263783886.html

Большей части населения Гурии возобновили подачу электроэнергии

Большей части населения Гурии возобновили подачу электроэнергии

Снегопад создал серьезные проблемы жителям Западной Грузии 21.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Большая часть населения региона Гурия получает электроэнергию, но остаются места, которые все еще без света, сообщает пресс-служба электрораспределительной компании Energo-pro Georgia.Сильный снегопад создал проблемы с электроснабжением во всех районах региона - Озургети, Ланчхути и Чохатаури.Как отмечают в компании, снегопад повредил инфраструктуру, в результате чего произошло аварийное отключение электроэнергии. На данный момент электроэнергию не получают несколько сел Озургетского района – это Нагомари, Джумати, Лихаури, Лаитури, Чаниети и Насакирали.Что касается Чохатаурского района, то там без света остаются, в основном, села высокогорной зоны – это Набеглави, Бахмаро и направление Зота.В Ланчхутском районе электроэнергию не получают села Ацана, Мамати, Акети-Чанчати. Также частично отключен свет в селах Джиханджири, Циагубани и Грмагеле.В регионе с помощью тяжелой техники расчищают как центральные, так и сельские дороги. Высота снежного покрова местами достигает метра. На местах постоянно работают все соответствующие службы: департамент автомобильных дорог, муниципальные службы, патруль, спасатели.По прогнозам синоптиков, обильный снегопад продолжится на западе Грузии как минимум до субботы. Затем население ждет кратковременное улучшение погоды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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