https://sputnik-georgia.ru/20220121/byvshiy-ministr-oborony-gruzii-vyydet-na-svobodu-1-marta--advokat-263798224.html

Бывший министр обороны Грузии выйдет на свободу 1 марта – адвокат

Бывший министр обороны Грузии выйдет на свободу 1 марта – адвокат

Бачо Ахалая был задержан в ноябре 2012 года, через месяц после парламентских выборов, на которых правящая тогда партия "Единое нацдвижение" потерпела поражение 21.01.2022, Sputnik Грузия

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бачо ахалая

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Бывший министр обороны Грузии Бачо Ахалая покинет Руставское пенитенциарное учреждение 1 марта, сообщила адвокат Ани Надареишвили.Как сообщила Надареишвили телеканалу "Палитра ТВ", Ахалая не засчитали избранный ему в виде меры пресечения период содержания под стражей до помилования и отсчет 9-летнего срока наказания идет с момента приговора.Бачо Ахалая был задержан в ноябре 2012 года, через месяц после парламентских выборов, на которых "Грузинская мечта" победила правящую тогда партию "Единое нацдвижение". Экс-министр был оправдан по двум уголовным делам - об организации бесчеловечного обращения со спецназовцами, а также о пытках, незаконном лишении свободы и превышении служебных полномочий в отношении военных.Приговор экс-министру обороны Грузии Бачо Ахалая остался в силе >>Виновным Ахалая был признан в бесчеловечном обращении с заключенными во время подавления "тюремного бунта" в 2006 году, но Михаил Саакашвили, который до осени 2013 года был президентом Грузии, помиловал его.По делу о "навтлугской спецоперации" 2006 года, во время которой были убиты три человека, Ахалая в 2014 году получил 7 лет и 6 месяцев тюрьмы.А в 2018 году он был признан виновным в организации пыток обвиняемого в шпионаже полковника Серго Тетрадзе, в результате которых он скончался, и приговорен к 9 годам лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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