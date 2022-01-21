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COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 21 января
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 21 января
На данный момент в Грузии 64 625 активных случаев, из них 4 342 нуждаются в стационарном лечении 21.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Грузинские медики из 8 767 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 5 052 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 56 386 тестов на коронавирус, 35 725 – на антиген, 20 661 – ПЦР-тест.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 030 710 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 5 173 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 951 428 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 49 пациентов, а с начала пандемии – 14 631.На данный момент в Грузии 64 625 активных случаев, из них 4 342 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 992 пациентов тяжелое, из них 286 подключены к аппарату искусственного дыхания, 1 895 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 58 388 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 49 человек.Показатель положительности по данным на 20 января составляет 15,55%, за две недели – 11,39%, за семь дней – 12,76%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 21 января

13:45 21.01.2022 (обновлено: 15:34 21.01.2022)
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - люди на рынке в масках
Эпидемия коронавируса - люди на рынке в масках - Sputnik Грузия, 1920, 21.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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На данный момент в Грузии 64 625 активных случаев, из них 4 342 нуждаются в стационарном лечении
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Грузинские медики из 8 767 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 5 052 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Имерети – 861
Аджария – 851
Шида Картли – 538
Квемо Картли – 351
Самегрело - Земо Сванети – 334
Кахети – 227
Мцхета-Мтианети – 176
Самцхе-Джавахети – 165
Гурия – 119
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 43.
В стране за последние сутки сделано 56 386 тестов на коронавирус, 35 725 – на антиген, 20 661 – ПЦР-тест.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 030 710 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 5 173 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 951 428 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 49 пациентов, а с начала пандемии – 14 631.
На данный момент в Грузии 64 625 активных случаев, из них 4 342 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 992 пациентов тяжелое, из них 286 подключены к аппарату искусственного дыхания, 1 895 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 58 388 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 49 человек.
Показатель положительности по данным на 20 января составляет 15,55%, за две недели – 11,39%, за семь дней – 12,76%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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