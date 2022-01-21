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"Динамо" Батуми начало подготовку к сезону победой в Турции
"Динамо" Батуми начало подготовку к сезону победой в Турции
Следующий спарринг "Динамо" проведет 23 января с польским клубом "Лехия" 21.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-21T10:41+0400
2022-01-21T10:41+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв – Sputnik. Действующий чемпион Грузии по футболу "Динамо" Батуми начал предсезонную подготовку в турецком Белеке с победы над польским "Лехом" 2:1.Начало встречи для подопечных Гии Гегучадзе сложилось не лучшим образом. На 14 минуте "Лех" вышел вперед после того, как Рамирес реализовал пенальти. Через 12 минут в ворота "Динамо" был назначен еще один пенальти, но Михаил Алавидзе отразил удар Вальдеса.После этого грузинский клуб перехватил инициативу и сумел перевернуть ход матча. В компенсированное к первому тайму время Владимир Мамучашвили счет сравнял, а в середине второй половины победный гол забил Торнике Гаприндашвили (59).Следующий спарринг "Динамо" проведет 23 января. Соперником грузинского клуба станет еще один представитель Польши – "Лехия" из Гданьска.Первый этап предсезонной подготовки "Динамо" продлится до 28 января. Заключительная встреча динамовцев запланирована на 27 число против черногорского "Рудара".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, батуми, фк "динамо" батуми
"Динамо" Батуми начало подготовку к сезону победой в Турции
10:41 21.01.2022 (обновлено: 11:04 21.01.2022)
Следующий спарринг "Динамо" проведет 23 января с польским клубом "Лехия"
ТБИЛИСИ, 21 янв – Sputnik. Действующий чемпион Грузии по футболу "Динамо" Батуми начал предсезонную подготовку в турецком Белеке с победы над польским "Лехом" 2:1.
Начало встречи для подопечных Гии Гегучадзе сложилось не лучшим образом. На 14 минуте "Лех" вышел вперед после того, как Рамирес реализовал пенальти. Через 12 минут в ворота "Динамо" был назначен еще один пенальти, но Михаил Алавидзе отразил удар Вальдеса.
После этого грузинский клуб перехватил инициативу и сумел перевернуть ход матча. В компенсированное к первому тайму время Владимир Мамучашвили счет сравнял, а в середине второй половины победный гол забил Торнике Гаприндашвили (59).
Следующий спарринг "Динамо" проведет 23 января. Соперником грузинского клуба станет еще один представитель Польши – "Лехия" из Гданьска.
Первый этап предсезонной подготовки "Динамо" продлится до 28 января. Заключительная встреча динамовцев запланирована на 27 число против черногорского "Рудара".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.