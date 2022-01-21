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"Это совершенно другой вирус": как Александр Лукашенко оценил "омикрон" – видео
"Это совершенно другой вирус": как Александр Лукашенко оценил "омикрон" – видео
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как переболел новым штаммом коронавируса "омикроном". Смотрите в видео мнение политика относительно новой... 21.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-21T12:36+0400
2022-01-21T12:36+0400
2022-01-21T12:47+0400
видео
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беларусь
александр лукашенко
ситуация с коронавирусом covid-19 в мире
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Президент отметил, что перенес болезнь "на ногах", и заметил это, только когда уже почти выздоровел и сделал тест."Это совершенно другой вирус, если он – вирус", – подчеркнул белорусский лидер.По его словам, вполне возможно, что человечество "скатилось" к обычному гриппу.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
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видео, мультимедиа, беларусь, александр лукашенко, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, видео
"Это совершенно другой вирус": как Александр Лукашенко оценил "омикрон" – видео
12:36 21.01.2022 (обновлено: 12:47 21.01.2022)
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как переболел новым штаммом коронавируса "омикроном". Смотрите в видео мнение политика относительно новой разновидности вируса
Президент отметил, что перенес болезнь "на ногах", и заметил это, только когда уже почти выздоровел и сделал тест.
"Это совершенно другой вирус, если он – вирус", – подчеркнул белорусский лидер.
По его словам, вполне возможно, что человечество "скатилось" к обычному гриппу.