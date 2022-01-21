https://sputnik-georgia.ru/20220121/eto-sovershenno-drugoy-virus-kak-aleksandr-lukashenko-otsenil-omikron--video-263781958.html

"Это совершенно другой вирус": как Александр Лукашенко оценил "омикрон" – видео

"Это совершенно другой вирус": как Александр Лукашенко оценил "омикрон" – видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как переболел новым штаммом коронавируса "омикроном". Смотрите в видео мнение политика относительно новой... 21.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-21T12:36+0400

2022-01-21T12:36+0400

2022-01-21T12:47+0400

видео

мультимедиа

беларусь

александр лукашенко

ситуация с коронавирусом covid-19 в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/15/263781919_0:0:1768:995_1920x0_80_0_0_3c9ccc880dbcf9f48bb4ffac2a531071.png

Президент отметил, что перенес болезнь "на ногах", и заметил это, только когда уже почти выздоровел и сделал тест."Это совершенно другой вирус, если он – вирус", – подчеркнул белорусский лидер.По его словам, вполне возможно, что человечество "скатилось" к обычному гриппу.

беларусь

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, беларусь, александр лукашенко, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, видео