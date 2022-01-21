https://sputnik-georgia.ru/20220121/goroskop-na-segodnya-22-yanvarya-2022-po-znakam-zodiaka-263763885.html

Гороскоп на сегодня 22 января 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 22 января 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на субботу, 22 января, рассказывает, кому из знаков зодиака звезды помогут сделать карьеру, заработать, купить желанную вещь, а кому... 21.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-21T09:52+0400

2022-01-21T09:52+0400

2022-01-21T09:52+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 22 января, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Овнам 22 января не стоит играть на деньги. Сегодня удача в денежных делах явно не на их стороне. Представителям знака зодиака желательно воздержаться сегодня и от споров. Гороскоп Овнам советует провести вечер в кругу родных, чтобы улучшить эмоциональный фон и избежать конфликтов. Утренняя гимнастика поможет знаку зодиака зарядиться энергией на весь день.Тельцам 22 января следует посвятить активному отдыху и развлечениям. Они могут сегодня воплощать свои творческие планы в жизнь. Чтобы не стать причиной конфликта, Тельцам нужно избегать стремления командовать. По гороскопу удача ждет знак зодиака на любовном фронте. Тельцам нужно внимательнее отнестись к здоровью – возможно обострение хронических заболеваний.Близнецам 22 января предстоит напряженный день. Сегодня они могут рассчитывать только на собственные силы и знания. Вероятны серьезные ссоры в семье. Гороскоп рекомендует знаку зодиака заниматься только неотложными семейными делами и посвятить день активному отдыху в приятной компании. Прогулка на свежем воздухе поможет избавиться от негативных эмоций.Ракам 22 января любые дела будут удаваться с первого раза. Благоприятно сегодня для крупных покупок. Представители знака зодиака смогут приобрести то, о чем давно мечтали. Чтобы избежать ссор с партнером, Ракам гороскоп советует воздержаться от обсуждения недостатков друг друга. Знаку зодиака сегодня желательно сократить физические нагрузки и отказаться от алкоголя.Львам 22 января не стоит заниматься важными делами, чтобы не нарваться на конфликты с коллегами и родными на почве недопонимания. Благоприятно сегодня для активного отдыха на свежем воздухе и длительных прогулок. Для сохранения здоровья и формы, гороскоп представителям знака зодиака советует правильно питаться и начать курс упражнений, направленных на коррекцию фигуры.По гороскопу, 22 января возрастут творческие способности, дар убеждения и личное обаяние Дев. Хороший день для физических нагрузок и длительных прогулок. Не исключена финансовая удача, связанная с хорошей покупкой или выигрышем. Для личных отношений знака зодиака характерна некоторая нестабильность. Поводом для обиды или ссоры могут послужить любые мелочи.Весам 22 января следует повысить квалификацию – это поможет им продвинуться по карьерной лестнице. Вечер знак зодиака должен посвятить личной жизни. Одиноких ждет интересное знакомство, а взаимоотношения семейных значительно укрепятся. Для сохранения хорошей формы и здоровья гороскоп знаку зодиака рекомендует умеренные физические нагрузки, здоровое питание и крепкий сон.Скорпионам творческий подход поможет 22 января раскрыть свой внутренний потенциал. Одинокие представители знака зодиака смогут сегодня закрутить новый роман или помириться с партнером и возобновить прежние отношения. Скорпионам, желающим улучшить свою физическую форму, гороскоп советует заняться спортом и начать корректировать свою фигуру.Стрельцам 22 января предстоит яркий день, наполненный позитивными событиями. Возрастет обаяние знака зодиака и склонность влиять на людей. В личной жизни тоже все позитивно. Отношения сформировавшихся пар углубляются, и они задумаются над тем, чтобы их узаконить. Свободные представители знака зодиака позволят себе мимолетный роман, который повысит их самооценку.Козероги 22 января столкнуться с трудностями – успех в разрешении проблем будет зависеть от их личностных навыков. Благоприятно сегодня для активного отдыха и длительных прогулок – общение со своей стихией восстановит их силы. Гороскоп знаку зодиака советует воздержаться от конфликта. Семейная лодка может не выдержать выяснения отношений.Водолеям 22 января не следует участвовать в финансовых операциях с высоким риском, которые их могут разорить. Знаку зодиака желательно воздержаться сегодня от расширения сферы деятельности и реализации новых проектов. По гороскопу семейным день лучше посвятить своему партнеру и домашнему уюту, а одиноких ожидает череда интересных встреч, способных перерасти в интересные отношения.По гороскопу Рыб 22 января ожидает опасный день. Им следует быть предельно осторожными, не посещать увеселительных заведений и массовых мероприятий. Вечер знаку зодиака лучше провести в тесном семейном кругу и пораньше лечь спать. Рыбам нужно позаботиться о своем здоровье и обратить внимание на щитовидку и состояние печени. Благоприятно сегодня для начала диеты.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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