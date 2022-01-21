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Грузинский сумоист сохраняет шансы на положительный баланс на турнире в Токио
Грузинский сумоист сохраняет шансы на положительный баланс на турнире в Токио
Тотиносину для сохранения места в элитном дивизионе сумо необходимо завершить турнир с положительным балансом 21.01.2022, Sputnik Грузия
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леван горгадзе
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ТБИЛИСИ, 21 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал шестую победу на хацу басё, проходящем в эти дни в Токио.В 13 соревновательный день турнира Тотиносин, находящийся в ранге 15 маэгасиры Запада, применив силовое теснение, сумел взять верх над 13 маэгасирой Востока – Тиёмару.После этого успеха грузин улучшил баланс побед и поражений на хацу басё. За два дня до окончания турнира у Тотиносина шесть побед при семи поражениях.Горгадзе для сохранения места в элитном дивизионе профессионального сумо необходимо завершить турнир с положительным балансом, то есть одержать минимум восемь побед.Следующим соперником Тотиносина на хацу басё станет четвертый маэгасира Востока – Окиноуми.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, леван горгадзе, сумо

Грузинский сумоист сохраняет шансы на положительный баланс на турнире в Токио

21:53 21.01.2022 (обновлено: 22:03 21.01.2022)
© photo: AFP 2020 / BEHROUZ MEHRIГрузинский сумоиcт Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин
Грузинский сумоиcт Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин - Sputnik Грузия, 1920, 21.01.2022
© photo: AFP 2020 / BEHROUZ MEHRI
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Тотиносину для сохранения места в элитном дивизионе сумо необходимо завершить турнир с положительным балансом
ТБИЛИСИ, 21 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал шестую победу на хацу басё, проходящем в эти дни в Токио.
В 13 соревновательный день турнира Тотиносин, находящийся в ранге 15 маэгасиры Запада, применив силовое теснение, сумел взять верх над 13 маэгасирой Востока – Тиёмару.
После этого успеха грузин улучшил баланс побед и поражений на хацу басё. За два дня до окончания турнира у Тотиносина шесть побед при семи поражениях.
Горгадзе для сохранения места в элитном дивизионе профессионального сумо необходимо завершить турнир с положительным балансом, то есть одержать минимум восемь побед.
Следующим соперником Тотиносина на хацу басё станет четвертый маэгасира Востока – Окиноуми.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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