https://sputnik-georgia.ru/20220121/gruzinskiy-sumoist-sokhranyaet-shansy-na-polozhitelnyy-balans-na-turnire-v-tokio-263799540.html

Грузинский сумоист сохраняет шансы на положительный баланс на турнире в Токио

Грузинский сумоист сохраняет шансы на положительный баланс на турнире в Токио

Тотиносину для сохранения места в элитном дивизионе сумо необходимо завершить турнир с положительным балансом 21.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал шестую победу на хацу басё, проходящем в эти дни в Токио.В 13 соревновательный день турнира Тотиносин, находящийся в ранге 15 маэгасиры Запада, применив силовое теснение, сумел взять верх над 13 маэгасирой Востока – Тиёмару.После этого успеха грузин улучшил баланс побед и поражений на хацу басё. За два дня до окончания турнира у Тотиносина шесть побед при семи поражениях.Горгадзе для сохранения места в элитном дивизионе профессионального сумо необходимо завершить турнир с положительным балансом, то есть одержать минимум восемь побед.Следующим соперником Тотиносина на хацу басё станет четвертый маэгасира Востока – Окиноуми.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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