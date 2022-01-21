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Ищенко о поставках оружия на Украину и газовом кризисе в Молдове
Ищенко о поставках оружия на Украину и газовом кризисе в Молдове
О том, как США создают информационное прикрытие для Украины, о переговорах с госсекретарем Соединенных Штатов, втягивании отдельных стран НАТО в войну... 21.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-21T11:00+0400
2022-01-21T11:00+0400
2022-01-22T15:48+0400
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У России и США разные позиции по проблеме Украины. Запад заявляет, что своими действиями поддерживает украинскую демократию. "Я не думаю, что речь идет о глобальных поставках оружия, просто Запад демонстрирует поддержку Украины", — сказал политолог Ростислав Ищенко в интервью Sputnik на русском. Так он прокомментировал информацию о том, что Великобритания накачивает Киев военной техникой.
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россия, видео, украина, мультимедиа, молдова, экспертное мнение, видео, конфликт
Ищенко о поставках оружия на Украину и газовом кризисе в Молдове
11:00 21.01.2022 (обновлено: 15:48 22.01.2022)
О том, как США создают информационное прикрытие для Украины, о переговорах с госсекретарем Соединенных Штатов, втягивании отдельных стран НАТО в войну, олигархических группировках и газовом кризисе — в интервью Ростислава Ищенко Sputnik на русском.
У России и США разные позиции по проблеме Украины. Запад заявляет, что своими действиями поддерживает украинскую демократию. "Я не думаю, что речь идет о глобальных поставках оружия, просто Запад демонстрирует поддержку Украины", — сказал политолог Ростислав Ищенко в интервью Sputnik на русском
. Так он прокомментировал информацию о том, что Великобритания накачивает Киев военной техникой.