https://sputnik-georgia.ru/20220121/minzdrav-bystrye-testy-na-antigen-dlya-grazhdan-gruzii-besplatny-263800629.html

Минздрав: быстрые тесты на антиген для граждан Грузии бесплатны

Минздрав: быстрые тесты на антиген для граждан Грузии бесплатны

Учреждения, участвующие в госпрограмме, должны обеспечить тестирование лиц быстрым тестом на антиген, не требуя с них платы 21.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-21T23:44+0400

2022-01-21T23:44+0400

2022-01-21T23:44+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Тестирование населения быстрым тестом на антиген финансируется в рамках государственной программы и медучреждениях должны проводить их бесплатно, заявляют в министерстве здравоохранения Грузии.Минздрав сделал разъяснение в связи с распространенной в социальной сети информацией о том, что ряд медицинских учреждений требуют от населения плату за проведение быстрого теста.В том случае, если вы уже оплатили сумму услуги, ведомство просит сообщить детали Агентству по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности на электронную почту – regagency@moh.gov.ge. А также приложить к заявлению квитанцию об оплате.Агентство отреагирует на подобные случаи в соответствии с действующим законодательством, отмечают в Минздраве.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, минздрав грузии, коронавирус covid-19