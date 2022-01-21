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Минздрав: быстрые тесты на антиген для граждан Грузии бесплатны
Минздрав: быстрые тесты на антиген для граждан Грузии бесплатны
Учреждения, участвующие в госпрограмме, должны обеспечить тестирование лиц быстрым тестом на антиген, не требуя с них платы 21.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-21T23:44+0400
2022-01-21T23:44+0400
2022-01-21T23:44+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Тестирование населения быстрым тестом на антиген финансируется в рамках государственной программы и медучреждениях должны проводить их бесплатно, заявляют в министерстве здравоохранения Грузии.Минздрав сделал разъяснение в связи с распространенной в социальной сети информацией о том, что ряд медицинских учреждений требуют от населения плату за проведение быстрого теста.В том случае, если вы уже оплатили сумму услуги, ведомство просит сообщить детали Агентству по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности на электронную почту – regagency@moh.gov.ge. А также приложить к заявлению квитанцию об оплате.Агентство отреагирует на подобные случаи в соответствии с действующим законодательством, отмечают в Минздраве.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, минздрав грузии, коронавирус covid-19
Минздрав: быстрые тесты на антиген для граждан Грузии бесплатны
Учреждения, участвующие в госпрограмме, должны обеспечить тестирование лиц быстрым тестом на антиген, не требуя с них платы
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Тестирование населения быстрым тестом на антиген финансируется в рамках государственной программы и медучреждениях должны проводить их бесплатно, заявляют в министерстве здравоохранения Грузии.
Минздрав сделал разъяснение в связи с распространенной в социальной сети информацией о том, что ряд медицинских учреждений требуют от населения плату за проведение быстрого теста.
"Тестирование населения быстрым тестом на антиген подлежит финансированию в соответствии с правилами, установленными в рамках государственных программ. Учреждения, участвующие в программе, должны обеспечить тестирование лиц быстрым тестом на антиген, не требуя с них платы", - отмечают в Минздраве.
В том случае, если вы уже оплатили сумму услуги, ведомство просит сообщить детали Агентству по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности на электронную почту – regagency@moh.gov.ge. А также приложить к заявлению квитанцию об оплате.
Агентство отреагирует на подобные случаи в соответствии с действующим законодательством, отмечают в Минздраве.
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