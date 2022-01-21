https://sputnik-georgia.ru/20220121/novyy-antirekord-chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-na-8-767-263782653.html

Новый антирекорд: число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на 8 767

Новый антирекорд: число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на 8 767

За последние 24 часа от коронавируса скончались 49 человек, выздоровели за сутки 5 173 человека 21.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-21T11:02+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 8 767 – это абсолютный антирекорд с начала пандемии в Грузии.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 030 710 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 173 человека, а с начала пандемии – 951 428. Скончались 14 631 (+49 за сутки).За сутки сделано 56 386 тестов, из которых 35 725 на антиген и 20 661 ПЦР-тест.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 15,55%, за последние 14 дней – 11,39%, за последние семь дней – 12,76%.Всего в Грузии сделано 2 643 528 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 7 059 прививок.В карантине в данное время находятся 39 человек, в стационарах – 4 342, в ковид-гостиницах – 1 895.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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