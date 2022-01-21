https://sputnik-georgia.ru/20220121/ostavshimsya-bez-krova-iz-za-pozhara-v-rustavi-predostavili-vremennoe-zhile-263794547.html

Оставшимся без крова из-за пожара в Рустави предоставили временное жилье

Оставшимся без крова из-за пожара в Рустави предоставили временное жилье

После заключения экспертизы об устойчивости здания муниципалитет окажет жителям соответствующую помощь 21.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-21T17:17+0400

2022-01-21T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Семьи, пострадавшие в результате пожара в жилом корпусе в городе Рустави (полчаса езды из Тбилиси), временно будут жить в гостинице, а также мэрия города обеспечит их продуктами питания и другими необходимыми для проживания товарами, говорится в сообщении мэрии муниципалитета Рустави.Пожар возник на первом этаже жилого дома на улице Рчеулишвили накануне. Так как огонь быстро перекинулся на второй этаж здания, проживающие в нем восемь семей эвакуировали.С пострадавшими семьями встретилась мэр Рустави Нино Лацабидзе, вместе с замом мэра Отаром Таталашвили, а также другими членами горсобрания (Сакребуло).Отмечается, что после заключения экспертизы об устойчивости здания муниципалитет окажет жителям соответствующую помощь.Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. В тушении огня были задействованы две бригады спасателей. Пожар был вовремя потушен, угрозы здоровью жителей дома не было.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, пожар, рустави, мэрия рустави