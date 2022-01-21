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Оставшимся без крова из-за пожара в Рустави предоставили временное жилье
Оставшимся без крова из-за пожара в Рустави предоставили временное жилье
После заключения экспертизы об устойчивости здания муниципалитет окажет жителям соответствующую помощь 21.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-21T17:17+0400
2022-01-21T17:17+0400
2022-01-21T17:30+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Семьи, пострадавшие в результате пожара в жилом корпусе в городе Рустави (полчаса езды из Тбилиси), временно будут жить в гостинице, а также мэрия города обеспечит их продуктами питания и другими необходимыми для проживания товарами, говорится в сообщении мэрии муниципалитета Рустави.Пожар возник на первом этаже жилого дома на улице Рчеулишвили накануне. Так как огонь быстро перекинулся на второй этаж здания, проживающие в нем восемь семей эвакуировали.С пострадавшими семьями встретилась мэр Рустави Нино Лацабидзе, вместе с замом мэра Отаром Таталашвили, а также другими членами горсобрания (Сакребуло).Отмечается, что после заключения экспертизы об устойчивости здания муниципалитет окажет жителям соответствующую помощь.Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. В тушении огня были задействованы две бригады спасателей. Пожар был вовремя потушен, угрозы здоровью жителей дома не было.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, пожар, рустави, мэрия рустави
Оставшимся без крова из-за пожара в Рустави предоставили временное жилье
17:17 21.01.2022 (обновлено: 17:30 21.01.2022)
После заключения экспертизы об устойчивости здания муниципалитет окажет жителям соответствующую помощь
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Семьи, пострадавшие в результате пожара в жилом корпусе в городе Рустави (полчаса езды из Тбилиси), временно будут жить в гостинице, а также мэрия города обеспечит их продуктами питания и другими необходимыми для проживания товарами, говорится в сообщении мэрии муниципалитета Рустави.
Пожар возник на первом этаже жилого дома на улице Рчеулишвили накануне. Так как огонь быстро перекинулся на второй этаж здания, проживающие в нем восемь семей эвакуировали.
"Двадцать два человека, оставшихся без крова, будут жить в гостинице "Гранд Веджин" на средства мэрии Рустави. Кроме того, мэрия обеспечит семьи предметами первой необходимости и продуктами питания и создаст все необходимые условия для проживания", - говорится в сообщении
.
С пострадавшими семьями встретилась мэр Рустави Нино Лацабидзе, вместе с замом мэра Отаром Таталашвили, а также другими членами горсобрания (Сакребуло).
Отмечается, что после заключения экспертизы об устойчивости здания муниципалитет окажет жителям соответствующую помощь.
Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. В тушении огня были задействованы две бригады спасателей. Пожар был вовремя потушен, угрозы здоровью жителей дома не было.
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