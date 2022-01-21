https://sputnik-georgia.ru/20220121/peregovory-sergeya-lavrova-i-entoni-blinkena-proshli-v-zheneve---video-263796808.html

Переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена прошли в Женеве - видео

Переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена прошли в Женеве - видео

Переговоры по гарантиям безопасности начались с рукопожатия глав внешнеполитических ведомств России и США - Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Смотрите в видео... 21.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-21T19:35+0400

2022-01-21T19:35+0400

2022-01-21T19:35+0400

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сергей лавров

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До этого глава МИД России заявил, что не ждет от встречи с госсекретарем США прорыва, но ожидает ответа на российские предложения. Ранее глава американского внешнеполитического ведомства также заявил, что США не ждут больших результатов от переговоров, но настроены решать проблемы с Россией мирным путем.Напомним, что переговоры между Россией и США прошли в Женеве 9 и 10 января. Москва высказала свои предложения. Отдельное заседание Совета Россия – НАТО состоялось в Брюсселе 12 января, но оно не дало результата.

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политика, видео, мультимедиа, сергей лавров, видео