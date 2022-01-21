Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220121/salome-chachua-ctala-uchastnitsey-proekta-tantsuyut-zvezdy-v-irlandii--video-263707889.html
Саломе Чачуа cтала участницей проекта "Танцуют звезды" в Ирландии – ВИДЕО
Саломе Чачуа cтала участницей проекта "Танцуют звезды" в Ирландии – ВИДЕО
У талантливой грузинки, судя по всему, есть неплохие шансы на победу 21.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-21T10:07+0400
2022-01-21T10:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
культура
новости
в мире
грузия
шоу "танцуют звезды"
ирландия
грузинский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24512/18/245121810_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_c7c24990b1cc135eb0bd283da98fcfd2.jpg
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Известная грузинская танцовщица латино-американских танцев Саломе Чачуа стала участницей ирландской версии проекта "Танцуют звезды".Чачуа отправилась в Ирландию, чтобы принять участие в проекте, где выступает в роли профессионала. Ее партнером стал известный ирландский регбист Джордан Конрой.Во время первого тура пара исполнила сальсу, которой члены жюри остались довольны. Судьи поставили высокие баллы, а это хороший показатель, учитывая, что проект только начался. В итоге Чачуа и Конрой получили 22 балла.Саломе Чачуа – популярная грузинская танцовщица. Грузинский зритель знает девушку по телепроекту "Танцы со звездами", где она участвовала чуть ли не во всех сезонах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
ирландия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24512/18/245121810_32:0:981:712_1920x0_80_0_0_e6118ac326e9a1f22823a5240ffdf327.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, новости, в мире, грузия, шоу "танцуют звезды", ирландия, грузинский шоу-бизнес

Саломе Чачуа cтала участницей проекта "Танцуют звезды" в Ирландии – ВИДЕО

10:07 21.01.2022
© Instagram / salome_chachuaaСаломе Чачуа
Саломе Чачуа - Sputnik Грузия, 1920, 21.01.2022
© Instagram / salome_chachuaa
Подписаться на
Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
Все материалы
У талантливой грузинки, судя по всему, есть неплохие шансы на победу
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Известная грузинская танцовщица латино-американских танцев Саломе Чачуа стала участницей ирландской версии проекта "Танцуют звезды".
Чачуа отправилась в Ирландию, чтобы принять участие в проекте, где выступает в роли профессионала. Ее партнером стал известный ирландский регбист Джордан Конрой.
Во время первого тура пара исполнила сальсу, которой члены жюри остались довольны. Судьи поставили высокие баллы, а это хороший показатель, учитывая, что проект только начался. В итоге Чачуа и Конрой получили 22 балла.
Саломе Чачуа – популярная грузинская танцовщица. Грузинский зритель знает девушку по телепроекту "Танцы со звездами", где она участвовала чуть ли не во всех сезонах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский