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Саломе Чачуа cтала участницей проекта "Танцуют звезды" в Ирландии – ВИДЕО
Саломе Чачуа cтала участницей проекта "Танцуют звезды" в Ирландии – ВИДЕО
У талантливой грузинки, судя по всему, есть неплохие шансы на победу 21.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-21T10:07+0400
2022-01-21T10:07+0400
2022-01-21T10:07+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Известная грузинская танцовщица латино-американских танцев Саломе Чачуа стала участницей ирландской версии проекта "Танцуют звезды".Чачуа отправилась в Ирландию, чтобы принять участие в проекте, где выступает в роли профессионала. Ее партнером стал известный ирландский регбист Джордан Конрой.Во время первого тура пара исполнила сальсу, которой члены жюри остались довольны. Судьи поставили высокие баллы, а это хороший показатель, учитывая, что проект только начался. В итоге Чачуа и Конрой получили 22 балла.Саломе Чачуа – популярная грузинская танцовщица. Грузинский зритель знает девушку по телепроекту "Танцы со звездами", где она участвовала чуть ли не во всех сезонах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
культура, новости, в мире, грузия, шоу "танцуют звезды", ирландия, грузинский шоу-бизнес
Саломе Чачуа cтала участницей проекта "Танцуют звезды" в Ирландии – ВИДЕО
У талантливой грузинки, судя по всему, есть неплохие шансы на победу
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Известная грузинская танцовщица латино-американских танцев Саломе Чачуа стала участницей ирландской версии проекта "Танцуют звезды".
Чачуа отправилась в Ирландию, чтобы принять участие в проекте, где выступает в роли профессионала. Ее партнером стал известный ирландский регбист Джордан Конрой.
Во время первого тура пара исполнила сальсу, которой члены жюри остались довольны. Судьи поставили высокие баллы, а это хороший показатель, учитывая, что проект только начался. В итоге Чачуа и Конрой получили 22 балла.
Саломе Чачуа – популярная грузинская танцовщица. Грузинский зритель знает девушку по телепроекту "Танцы со звездами", где она участвовала чуть ли не во всех сезонах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.