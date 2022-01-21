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Скончалась грузинская актриса Русудан Кикнадзе
Скончалась грузинская актриса Русудан Кикнадзе
Кикнадзе создала ряд ярких перонажей в грузинских фильмах 21.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-21T17:53+0400
2022-01-21T17:53+0400
2022-01-21T17:53+0400
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шота руставели
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Скончалась грузинская актриса Русудан Кикнадзе в возрасте 75 лет, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии."Национальный киноцентр выражает глубокую скорбь и соболезнования семье Русудан Кикнадзе", - отмечается на странице киноцентра.Русудан Кикнадзе является выпускницей Театрального института им. Шота Руставели в Тбилиси. Она много лет работала в Государственном академическом театре им. Шота Руставели.Кикнадзе также создала ряд ярких персонажей в грузинских фильмах, в том числе в таких картинах, как "Мольба", "Преображение", "Свет в наших окнах", "Покаяние", "Корни" и другие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, шота руставели
Скончалась грузинская актриса Русудан Кикнадзе
Кикнадзе создала ряд ярких перонажей в грузинских фильмах
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik.
Скончалась грузинская актриса Русудан Кикнадзе в возрасте 75 лет, говорится в сообщении
Национального центра кинематографии Грузии.
"Национальный киноцентр выражает глубокую скорбь и соболезнования семье Русудан Кикнадзе", - отмечается на странице киноцентра.
Русудан Кикнадзе является выпускницей Театрального института им. Шота Руставели в Тбилиси. Она много лет работала в Государственном академическом театре им. Шота Руставели.
Кикнадзе также создала ряд ярких персонажей в грузинских фильмах, в том числе в таких картинах, как "Мольба", "Преображение", "Свет в наших окнах", "Покаяние", "Корни" и другие.
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