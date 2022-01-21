https://sputnik-georgia.ru/20220121/skonchalas-gruzinskaya-aktrisa-rusudan-kiknadze-263794856.html

Скончалась грузинская актриса Русудан Кикнадзе

Скончалась грузинская актриса Русудан Кикнадзе

Кикнадзе создала ряд ярких перонажей в грузинских фильмах 21.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-21T17:53+0400

2022-01-21T17:53+0400

2022-01-21T17:53+0400

новости

грузия

шота руставели

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Скончалась грузинская актриса Русудан Кикнадзе в возрасте 75 лет, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии."Национальный киноцентр выражает глубокую скорбь и соболезнования семье Русудан Кикнадзе", - отмечается на странице киноцентра.Русудан Кикнадзе является выпускницей Театрального института им. Шота Руставели в Тбилиси. Она много лет работала в Государственном академическом театре им. Шота Руставели.Кикнадзе также создала ряд ярких персонажей в грузинских фильмах, в том числе в таких картинах, как "Мольба", "Преображение", "Свет в наших окнах", "Покаяние", "Корни" и другие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, шота руставели