https://sputnik-georgia.ru/20220121/trusova--monstr--vystupayuschaya-za-gruziyu-figuristka-vyskazalas-ob--uchenitsakh-tutberidze-263794682.html

"Трусова — монстр!"- выступающая за Грузию фигуристка высказалась об ученицах Тутберидзе

"Трусова — монстр!"- выступающая за Грузию фигуристка высказалась об ученицах Тутберидзе

Молодая спортсменка восхитилась уровнем фигуристок, воспитанных Тутберидзе 21.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-21T17:34+0400

2022-01-21T17:34+0400

2022-01-21T17:34+0400

новости

грузия

этери тутберидзе

александра трусова

фигурное катание

анна щербакова

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию в фигурном катании, рассказала об ученицах выдающегося тренера Этери Тутберидзе, передает РИА Новости.Спортсмена отметила, что уже долгое время знакома с фигуристками Анной Щербаковой, Александрой Трусовой и Камилой Валиевой, которые являются подопечными Тутберидзе.Она также отметила невероятный уровень Трусовой и Валиевой."Саша — просто монстр. Это что-то невероятное. Я считаю, что именно она начала всю эту гонку четверных и продолжает это делать. Это очень ценно, она огромная молодец. Камила — просто космос, очень красивые программы, прыжки на три километра. Молодец!" - высказалась Губанова.Летом 2021 года Грузинская федерация фигурного катания объявила о переходе Губановой в сборную Грузии. Гендиректор ФФККР Александр Коган сообщил, что российская сторона еще в 2020 году разрешила фигуристке сменить спортивное гражданство. При этом фигуристка живет и тренируется в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына.Анастасия Губанова выступает в одиночном катании. Серебряный призер Кубка России (2018, 2020), серебряный призер международного турнира Золотой конек Загреба (2018) и серебряный призер финала юниорского Гран-при (2016).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, этери тутберидзе, александра трусова, фигурное катание, анна щербакова