https://sputnik-georgia.ru/20220121/trusova--monstr--vystupayuschaya-za-gruziyu-figuristka-vyskazalas-ob--uchenitsakh-tutberidze-263794682.html
"Трусова — монстр!"- выступающая за Грузию фигуристка высказалась об ученицах Тутберидзе
"Трусова — монстр!"- выступающая за Грузию фигуристка высказалась об ученицах Тутберидзе
Молодая спортсменка восхитилась уровнем фигуристок, воспитанных Тутберидзе 21.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-21T17:34+0400
2022-01-21T17:34+0400
2022-01-21T17:34+0400
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этери тутберидзе
александра трусова
фигурное катание
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию в фигурном катании, рассказала об ученицах выдающегося тренера Этери Тутберидзе, передает РИА Новости.Спортсмена отметила, что уже долгое время знакома с фигуристками Анной Щербаковой, Александрой Трусовой и Камилой Валиевой, которые являются подопечными Тутберидзе.Она также отметила невероятный уровень Трусовой и Валиевой."Саша — просто монстр. Это что-то невероятное. Я считаю, что именно она начала всю эту гонку четверных и продолжает это делать. Это очень ценно, она огромная молодец. Камила — просто космос, очень красивые программы, прыжки на три километра. Молодец!" - высказалась Губанова.Летом 2021 года Грузинская федерация фигурного катания объявила о переходе Губановой в сборную Грузии. Гендиректор ФФККР Александр Коган сообщил, что российская сторона еще в 2020 году разрешила фигуристке сменить спортивное гражданство. При этом фигуристка живет и тренируется в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына.Анастасия Губанова выступает в одиночном катании. Серебряный призер Кубка России (2018, 2020), серебряный призер международного турнира Золотой конек Загреба (2018) и серебряный призер финала юниорского Гран-при (2016).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, этери тутберидзе, александра трусова, фигурное катание, анна щербакова
"Трусова — монстр!"- выступающая за Грузию фигуристка высказалась об ученицах Тутберидзе
Молодая спортсменка восхитилась уровнем фигуристок, воспитанных Тутберидзе
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik.
Россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию в фигурном катании, рассказала об ученицах выдающегося тренера Этери Тутберидзе, передает РИА Новости
.
Спортсмена отметила, что уже долгое время знакома с фигуристками Анной Щербаковой, Александрой Трусовой и Камилой Валиевой, которые являются подопечными Тутберидзе.
"Всех этих девочек я знаю еще с детства, помню их маленькими. Саша и Камила — очень хорошие девочки в жизни. С ними очень приятно общаться. Аню я знаю не так хорошо, но могу точно сказать, что она боец, который может собраться. Это "плюс старт". Такое качество многого стоит", - рассказала 19-летняя фигуристка в интервью Sport24
.
Она также отметила невероятный уровень Трусовой и Валиевой.
"Саша — просто монстр. Это что-то невероятное. Я считаю, что именно она начала всю эту гонку четверных и продолжает это делать. Это очень ценно, она огромная молодец. Камила — просто космос, очень красивые программы, прыжки на три километра. Молодец!" - высказалась Губанова.
Летом 2021 года Грузинская федерация фигурного катания объявила о переходе Губановой в сборную Грузии. Гендиректор ФФККР Александр Коган сообщил, что российская сторона еще в 2020 году разрешила фигуристке сменить спортивное гражданство. При этом фигуристка живет и тренируется в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына.
Анастасия Губанова выступает в одиночном катании. Серебряный призер Кубка России (2018, 2020), серебряный призер международного турнира Золотой конек Загреба (2018) и серебряный призер финала юниорского Гран-при (2016).
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