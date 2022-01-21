https://sputnik-georgia.ru/20220121/tsska---olimpiya-milan-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-263776128.html

ЦСКА - "Олимпия" Милан: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

ЦСКА - "Олимпия" Милан: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами ЦСКА и "Олимпия" Милан 21.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-21T09:36+0400

2022-01-21T09:36+0400

2022-01-21T09:36+0400

спорт

баскетбол

евролига

прогноз на баскетбольный матч

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В рамках XXII тура баскетбольной Евролиги московский ЦСКА на своем поле примет "Олимпию" из Милана. В первом круге регулярного чемпионата "армейцы" уступили на выезде 74:84 и, безусловно, постараются сделать все возможное, чтобы взять реванш.После Нового года ЦСКА провел два матча в Евролиге и обоих победил. В гостях подопечные Итудиса разобрались с тонущим "Панатинаикосом" (98:74), а дома без проблем обыграли французский АСВЕЛ (90:83). Судя по отличной результативности очевидно, что игроки московского клуба пребывают в завидной форме.Скорее всего, именно этим объясняется тот факт, что букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. На победу ЦСКА можно поставить с коэффициентом 1,36 (против 2,85 у "Олимпии"). Правда тут же необходимо отметить, что "армейцы" не могут обыграть миланский клуб уже на протяжении трех матчей подряд."Олимпия", как и ЦСКА, дважды играла в текущем году и также одержала две победы – в гостях над самой "Барселоной" (75:73) и дома над берлинской "Альбой" (84:76). В турнирной таблице миланский клуб располагается на четвертом месте, но по защите – на третьем.Оба клуба находятся в хорошей форме, но фактор домашнего паркета, как мне кажется, может стать определяющим. Думаю, ЦСКА сумеет взять реванш за поражение в первом круге, но легким матч для "красно-синих" не станет. "Олимпия" умеет грамотно обороняться и вряд ли уступит сопернику больше шести очков. Поэтому возьму победу гостей с форой +6.5.Ставка: победа "Олимпии" с форой +6.5 очков за 1,72.

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спорт, баскетбол, евролига, прогноз на баскетбольный матч