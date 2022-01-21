https://sputnik-georgia.ru/20220121/uikend-po-tbilisski-kuda-poyti-21-23-yanvarya-v-stolitse-gruzii--263756113.html

Уикенд по-тбилисски: куда пойти 21-23 января в столице Грузии

Уикенд по-тбилисски: куда пойти 21-23 января в столице Грузии

Рабочая неделя позади, а это значит, что пришло время для отдыха. Не переживайте, если пока не знаете куда пойти в Тбилиси в этот уикенд 21.01.2022, Sputnik Грузия

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Чтобы расслабиться и хорошо провести время – Sputnik Грузия предлагает читателям традиционную афишу мероприятий на любой вкус.Научиться готовить хачапури по-аджарскиКогда: 23 января, 14:00-18:00Где: Happy Kids Art Club (пр. Важа-Пшавела, 49)Подробнее: https://www.facebook.com/events/346515310355673/?ti=lsОтличный вариант, чтобы провести время с детьми и плюс вкусно поесть. Мастер-класс предлагает научиться готовить хачапури, и не простой, а аджарский. Знаменитый хачапури в форме лодочки и с "солнышком" внутри в виде желтка. Родителям также предлагается бонус в виде бокала красного вина.Окунуться в итальянскую культуруКогда: 22-23 января, 17:00Где: базар ОрбелианиПодробнее: https://www.facebook.com/events/3224219321142152/?active_tab=discussionBazari Orbeliani приглашает на итальянскую неделю, где можно прочувствовать атмосферу страны. На площади будут мастер-классы от настоящего итальянского шеф-повара, который готовит культовые итальянские блюда – пасту, равиоли, пиццу. Вечером гости смогут послушать итальянскую музыку. Приходить можно и нужно с детьми. Для них также подготовлена программа.Оторваться на Latino PartyКогда: 21 января, 21:00Где: Backstage76 (ул. Чантурия, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/515393116516049/?active_tab=discussionЕсли спокойные и умиротворенные вечера, полные приятной музыки или походов на выставки – не ваша история, то предлагаем отправится на Latino Party, где вы сможете зажечь, оторваться и на время забыться от всей мирской суеты.Послушать джазКогда: 22 января, 20:00Где: Orbeliani Garden (ул. Хазина, 5)Подробнее: https://www.facebook.com/events/240067244966166/?active_tab=discussionДа, и будет не только джаз! На вечере музыканты представят смесь различных музыкальных стилей, таких как рок и поп, а также электро и даже традиционная грузинская музыка. Одним словом, интересно будет всем! Пойти на выставку легендарного грузинского сценографаКогда: с 14 января по 13 февраляГде: Галерея им. Д. Шеварднадзе (пр. Руставели, 11)Подробнее: https://www.facebook.com/events/967557723835002/?active_tab=discussionПочему бы не отправиться на интересную ретроспективную выставку великого грузинского сценографа Солико Вирсаладзе (1909-1988). На экспозиции представлены около 200 работ художника и архивные предметы из дома-музея, а также костюмы, которые были созданы по его эскизам, в том числе для легендарного грузинского ансамбля "Сухишвили". Стоит отметить, что последняя выставка работ Солико Вирсаладзе проходила в Грузии 20 лет назад.Избавиться от стресса музыкойКогда: 22 января, 15:00Где: Drum school (пр. Агмашенебели, 106)Подробнее: https://www.facebook.com/events/732996181004338/?ti=lsПрисоединяйтесь, чтобы не только получить удовольствие от игры на ударных инструментах, но и избавиться от плохой энергии, стресса. К тому же это не плохой способ развить чувство ритма и получить уйму положительной энергии играя на барабанах. Посетить мероприятие может любой – возраст не ограничен.Успеть посмотреть на "категоричных" художницКогда: до 22 январяГде: Moma Tbilisi (пр. Руставели, 27)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1198183107384671/?active_tab=discussionМузей современного искусства Зураба Церетели объединил в своем пространстве четырех грузинских художниц: в своих видеоинсталляциях девушки показывают свою попытку увидеть мир с абсолютно другой, новой точки зрения. Каждый проект отличается интенсивностью изложения, достаточно категоричным тоном и формой.Порисовать за бокалом винаКогда: 22 января, 15:00Где: Nani Gallery (ул. П. Ингороква, 19)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1615841775435066/?active_tab=discussionЕсли вы любите рисовать, грузинское вино, творчество и общение с новыми людьми, то это мастер-класс по рисованию для вас. Семинар по живописи и дегустацию вин проведет профессиональная художница и владелица галереи "Нани" Нани Поцхверашвили.Посетить сеанс йогиКогда: 22 января, 18:30Где: Tbilisi Yoga Loft (ул. Радиани, 14)Подробнее: https://www.facebook.com/events/447671583406328/?active_tab=discussionУникальная практика йоги пройдет под живые звуки космического хэндпана. В течение 1,5 часа вы сделаете дыхательные практики для насыщения организма кислородом, познакомитесь со своим телом, позаботитесь о нем, наполнитесь энергией с помощью плавной и максимально осознанной практики асан и виньяс, а в завершении сделаете глубокую практику релаксации. И все это под музыку, которая будет проникать в самую глубину вашей души и наполнять ее безусловной любовью.Что в театре21 января в Грибоедовском театре – "Старший сын"21 января в Свободном театре – "Продавец дождя"21 января в театре Руставели – "Ветра жажду я прямого"21 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Новеллы"21 января в Театре королевского двора – "Осень служанок"21, 22 января в Театре Марджанишвили – "Инцидент в метро"22 января в Театре кукол – "Цирк"22 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная шапочка"22 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"22 января в Грибоедовском театре – "Иван Васильевич"22 января в Свободном театре – "Свидание на троих"22 января в Театре Руставели – "Вано и Нико"22 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Осторожно, Адамсы"22 января в Театре Туманишвили – "Зеленая карта"23 января в Грибоедовском театре – "Красная шапочка"23 января в театре кукол – "Деда Эна"23 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"23 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"23 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красные туфли и оловянный солдатик"23 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Одиночество"23 января в Театре Туманишвили – "Кровавая свадьба"23 января в Театре Марджанишвили – "Тайные вариации".В кино"Человек-Паук: Нет Пути Домой" (фантастика, боевик, приключения)"Параллельные матери" (драма)"Все прошло хорошо" (драма)"Крик" (ужасы, триллер, детектив)"King's Man: Начало" (комедия, боевик, триллер)"Матрица: Воскрешение" (фантастика, боевик)"Дом Gucci" (драма, триллер)"Четвертый Брайтон" (драма)"Вестсайдская история" (мюзикл, драма, мелодрама, криминал)"Дюна" (драма, приключения, фантастика)"Код 355" (боевик, триллер).Мультфильмы: "Энканто" (фентези, мюзикл) "Зверополис" (комедия, приключения).ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, уикенд по-тбилисски, туризм, обзоры, тбилиси, развлечения, куда сходить в тбилиси в выходные, культурная жизнь грузии