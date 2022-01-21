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Уикенд по-тбилисски: куда пойти 21-23 января в столице Грузии
Уикенд по-тбилисски: куда пойти 21-23 января в столице Грузии
Рабочая неделя позади, а это значит, что пришло время для отдыха. Не переживайте, если пока не знаете куда пойти в Тбилиси в этот уикенд 21.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-21T12:09+0400
2022-01-21T12:09+0400
общество
уикенд по-тбилисски
туризм
обзоры
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развлечения
куда сходить в тбилиси в выходные
культурная жизнь грузии
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Чтобы расслабиться и хорошо провести время – Sputnik Грузия предлагает читателям традиционную афишу мероприятий на любой вкус.Научиться готовить хачапури по-аджарскиКогда: 23 января, 14:00-18:00Где: Happy Kids Art Club (пр. Важа-Пшавела, 49)Подробнее: https://www.facebook.com/events/346515310355673/?ti=lsОтличный вариант, чтобы провести время с детьми и плюс вкусно поесть. Мастер-класс предлагает научиться готовить хачапури, и не простой, а аджарский. Знаменитый хачапури в форме лодочки и с "солнышком" внутри в виде желтка. Родителям также предлагается бонус в виде бокала красного вина.Окунуться в итальянскую культуруКогда: 22-23 января, 17:00Где: базар ОрбелианиПодробнее: https://www.facebook.com/events/3224219321142152/?active_tab=discussionBazari Orbeliani приглашает на итальянскую неделю, где можно прочувствовать атмосферу страны. На площади будут мастер-классы от настоящего итальянского шеф-повара, который готовит культовые итальянские блюда – пасту, равиоли, пиццу. Вечером гости смогут послушать итальянскую музыку. Приходить можно и нужно с детьми. Для них также подготовлена программа.Оторваться на Latino PartyКогда: 21 января, 21:00Где: Backstage76 (ул. Чантурия, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/515393116516049/?active_tab=discussionЕсли спокойные и умиротворенные вечера, полные приятной музыки или походов на выставки – не ваша история, то предлагаем отправится на Latino Party, где вы сможете зажечь, оторваться и на время забыться от всей мирской суеты.Послушать джазКогда: 22 января, 20:00Где: Orbeliani Garden (ул. Хазина, 5)Подробнее: https://www.facebook.com/events/240067244966166/?active_tab=discussionДа, и будет не только джаз! На вечере музыканты представят смесь различных музыкальных стилей, таких как рок и поп, а также электро и даже традиционная грузинская музыка. Одним словом, интересно будет всем! Пойти на выставку легендарного грузинского сценографаКогда: с 14 января по 13 февраляГде: Галерея им. Д. Шеварднадзе (пр. Руставели, 11)Подробнее: https://www.facebook.com/events/967557723835002/?active_tab=discussionПочему бы не отправиться на интересную ретроспективную выставку великого грузинского сценографа Солико Вирсаладзе (1909-1988). На экспозиции представлены около 200 работ художника и архивные предметы из дома-музея, а также костюмы, которые были созданы по его эскизам, в том числе для легендарного грузинского ансамбля "Сухишвили". Стоит отметить, что последняя выставка работ Солико Вирсаладзе проходила в Грузии 20 лет назад.Избавиться от стресса музыкойКогда: 22 января, 15:00Где: Drum school (пр. Агмашенебели, 106)Подробнее: https://www.facebook.com/events/732996181004338/?ti=lsПрисоединяйтесь, чтобы не только получить удовольствие от игры на ударных инструментах, но и избавиться от плохой энергии, стресса. К тому же это не плохой способ развить чувство ритма и получить уйму положительной энергии играя на барабанах. Посетить мероприятие может любой – возраст не ограничен.Успеть посмотреть на "категоричных" художницКогда: до 22 январяГде: Moma Tbilisi (пр. Руставели, 27)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1198183107384671/?active_tab=discussionМузей современного искусства Зураба Церетели объединил в своем пространстве четырех грузинских художниц: в своих видеоинсталляциях девушки показывают свою попытку увидеть мир с абсолютно другой, новой точки зрения. Каждый проект отличается интенсивностью изложения, достаточно категоричным тоном и формой.Порисовать за бокалом винаКогда: 22 января, 15:00Где: Nani Gallery (ул. П. Ингороква, 19)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1615841775435066/?active_tab=discussionЕсли вы любите рисовать, грузинское вино, творчество и общение с новыми людьми, то это мастер-класс по рисованию для вас. Семинар по живописи и дегустацию вин проведет профессиональная художница и владелица галереи "Нани" Нани Поцхверашвили.Посетить сеанс йогиКогда: 22 января, 18:30Где: Tbilisi Yoga Loft (ул. Радиани, 14)Подробнее: https://www.facebook.com/events/447671583406328/?active_tab=discussionУникальная практика йоги пройдет под живые звуки космического хэндпана. В течение 1,5 часа вы сделаете дыхательные практики для насыщения организма кислородом, познакомитесь со своим телом, позаботитесь о нем, наполнитесь энергией с помощью плавной и максимально осознанной практики асан и виньяс, а в завершении сделаете глубокую практику релаксации. И все это под музыку, которая будет проникать в самую глубину вашей души и наполнять ее безусловной любовью.Что в театре21 января в Грибоедовском театре – "Старший сын"21 января в Свободном театре – "Продавец дождя"21 января в театре Руставели – "Ветра жажду я прямого"21 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Новеллы"21 января в Театре королевского двора – "Осень служанок"21, 22 января в Театре Марджанишвили – "Инцидент в метро"22 января в Театре кукол – "Цирк"22 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная шапочка"22 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"22 января в Грибоедовском театре – "Иван Васильевич"22 января в Свободном театре – "Свидание на троих"22 января в Театре Руставели – "Вано и Нико"22 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Осторожно, Адамсы"22 января в Театре Туманишвили – "Зеленая карта"23 января в Грибоедовском театре – "Красная шапочка"23 января в театре кукол – "Деда Эна"23 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"23 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"23 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красные туфли и оловянный солдатик"23 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Одиночество"23 января в Театре Туманишвили – "Кровавая свадьба"23 января в Театре Марджанишвили – "Тайные вариации".В кино"Человек-Паук: Нет Пути Домой" (фантастика, боевик, приключения)"Параллельные матери" (драма)"Все прошло хорошо" (драма)"Крик" (ужасы, триллер, детектив)"King's Man: Начало" (комедия, боевик, триллер)"Матрица: Воскрешение" (фантастика, боевик)"Дом Gucci" (драма, триллер)"Четвертый Брайтон" (драма)"Вестсайдская история" (мюзикл, драма, мелодрама, криминал)"Дюна" (драма, приключения, фантастика)"Код 355" (боевик, триллер).Мультфильмы: "Энканто" (фентези, мюзикл) "Зверополис" (комедия, приключения).ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, уикенд по-тбилисски, туризм, обзоры, тбилиси, развлечения, куда сходить в тбилиси в выходные, культурная жизнь грузии

Уикенд по-тбилисски: куда пойти 21-23 января в столице Грузии

12:09 21.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliДекоративная карета у входа в грузинский ресторан на проспекте Агмашенебели
Декоративная карета у входа в грузинский ресторан на проспекте Агмашенебели - Sputnik Грузия, 1920, 21.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Рабочая неделя позади, а это значит, что пришло время для отдыха. Не переживайте, если пока не знаете куда пойти в Тбилиси в этот уикенд
Чтобы расслабиться и хорошо провести время – Sputnik Грузия предлагает читателям традиционную афишу мероприятий на любой вкус.

Научиться готовить хачапури по-аджарски

© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliГород Батуми. Достопримечательности Аджарии
Город Батуми. Достопримечательности Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 20.01.2022
Город Батуми. Достопримечательности Аджарии
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Когда: 23 января, 14:00-18:00
Где: Happy Kids Art Club (пр. Важа-Пшавела, 49)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/346515310355673/?ti=ls
Отличный вариант, чтобы провести время с детьми и плюс вкусно поесть. Мастер-класс предлагает научиться готовить хачапури, и не простой, а аджарский. Знаменитый хачапури в форме лодочки и с "солнышком" внутри в виде желтка. Родителям также предлагается бонус в виде бокала красного вина.

Окунуться в итальянскую культуру

© Facebook / Bazari OrbelianiОбновленный "Базар на Орбелиани"
Обновленный Базар на Орбелиани - Sputnik Грузия, 1920, 20.01.2022
Обновленный "Базар на Орбелиани"
© Facebook / Bazari Orbeliani
Когда: 22-23 января, 17:00
Где: базар Орбелиани
Подробнее: https://www.facebook.com/events/3224219321142152/?active_tab=discussion
Bazari Orbeliani приглашает на итальянскую неделю, где можно прочувствовать атмосферу страны. На площади будут мастер-классы от настоящего итальянского шеф-повара, который готовит культовые итальянские блюда – пасту, равиоли, пиццу. Вечером гости смогут послушать итальянскую музыку. Приходить можно и нужно с детьми. Для них также подготовлена программа.

Оторваться на Latino Party

© AFP / Joaquin SarmientoТанцоры из Аргентины во время выступления на Кубке мира по латинским танцам в Медельине, Колумбия
Танцоры из Аргентины во время выступления на Кубке мира по латинским танцам в Медельине, Колумбия - Sputnik Грузия, 1920, 20.01.2022
Танцоры из Аргентины во время выступления на Кубке мира по латинским танцам в Медельине, Колумбия
© AFP / Joaquin Sarmiento
Когда: 21 января, 21:00
Где: Backstage76 (ул. Чантурия, 8)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/515393116516049/?active_tab=discussion
Если спокойные и умиротворенные вечера, полные приятной музыки или походов на выставки – не ваша история, то предлагаем отправится на Latino Party, где вы сможете зажечь, оторваться и на время забыться от всей мирской суеты.

Послушать джаз

© Sputnik / STRINGERДжаз музыкант играет на саксофоне
Джаз музыкант играет на саксофоне - Sputnik Грузия, 1920, 20.01.2022
Джаз музыкант играет на саксофоне
© Sputnik / STRINGER
Когда: 22 января, 20:00
Где: Orbeliani Garden (ул. Хазина, 5)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/240067244966166/?active_tab=discussion
Да, и будет не только джаз! На вечере музыканты представят смесь различных музыкальных стилей, таких как рок и поп, а также электро и даже традиционная грузинская музыка. Одним словом, интересно будет всем!

Пойти на выставку легендарного грузинского сценографа

© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкТеатральный художник Симон (Солико) Багратович Вирсаладзе
Театральный художник Симон (Солико) Багратович Вирсаладзе - Sputnik Грузия, 1920, 20.01.2022
Театральный художник Симон (Солико) Багратович Вирсаладзе
© photo: Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Когда: с 14 января по 13 февраля
Где: Галерея им. Д. Шеварднадзе (пр. Руставели, 11)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/967557723835002/?active_tab=discussion
Почему бы не отправиться на интересную ретроспективную выставку великого грузинского сценографа Солико Вирсаладзе (1909-1988). На экспозиции представлены около 200 работ художника и архивные предметы из дома-музея, а также костюмы, которые были созданы по его эскизам, в том числе для легендарного грузинского ансамбля "Сухишвили". Стоит отметить, что последняя выставка работ Солико Вирсаладзе проходила в Грузии 20 лет назад.

Избавиться от стресса музыкой

© photo: Sputnik / Arthur Lebedev  / Перейти в фотобанкУчастницы фестиваля-конкурса "Народный Дед Мороз" во время праздничного шествия в Сочи
Участницы фестиваля-конкурса Народный Дед Мороз во время праздничного шествия в Сочи - Sputnik Грузия, 1920, 20.01.2022
Участницы фестиваля-конкурса "Народный Дед Мороз" во время праздничного шествия в Сочи
© photo: Sputnik / Arthur Lebedev
/
Перейти в фотобанк
Когда: 22 января, 15:00
Где: Drum school (пр. Агмашенебели, 106)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/732996181004338/?ti=ls
Присоединяйтесь, чтобы не только получить удовольствие от игры на ударных инструментах, но и избавиться от плохой энергии, стресса. К тому же это не плохой способ развить чувство ритма и получить уйму положительной энергии играя на барабанах. Посетить мероприятие может любой – возраст не ограничен.

Успеть посмотреть на "категоричных" художниц

© Sputnik / Levan AvlabreliМузей современного искусства Зураба Церетели - Художественная галерея MOMA Tbilisi
Музей современного искусства Зураба Церетели - Художественная галерея MOMA Tbilisi - Sputnik Грузия, 1920, 20.01.2022
Музей современного искусства Зураба Церетели - Художественная галерея MOMA Tbilisi
© Sputnik / Levan Avlabreli
Когда: до 22 января
Где: Moma Tbilisi (пр. Руставели, 27)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/1198183107384671/?active_tab=discussion
Музей современного искусства Зураба Церетели объединил в своем пространстве четырех грузинских художниц: в своих видеоинсталляциях девушки показывают свою попытку увидеть мир с абсолютно другой, новой точки зрения. Каждый проект отличается интенсивностью изложения, достаточно категоричным тоном и формой.

Порисовать за бокалом вина

© photo: Pixabay / congerdesignБокалы с красным вином, архивное фото
Бокалы с красным вином, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 20.01.2022
Бокалы с красным вином, архивное фото
© photo: Pixabay / congerdesign
Когда: 22 января, 15:00
Где: Nani Gallery (ул. П. Ингороква, 19)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/1615841775435066/?active_tab=discussion
Если вы любите рисовать, грузинское вино, творчество и общение с новыми людьми, то это мастер-класс по рисованию для вас. Семинар по живописи и дегустацию вин проведет профессиональная художница и владелица галереи "Нани" Нани Поцхверашвили.

Посетить сеанс йоги

CC0 / Pixabay / Йога
Йога - Sputnik Грузия, 1920, 20.01.2022
Йога
CC0 / Pixabay /
Когда: 22 января, 18:30
Где: Tbilisi Yoga Loft (ул. Радиани, 14)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/447671583406328/?active_tab=discussion
Уникальная практика йоги пройдет под живые звуки космического хэндпана. В течение 1,5 часа вы сделаете дыхательные практики для насыщения организма кислородом, познакомитесь со своим телом, позаботитесь о нем, наполнитесь энергией с помощью плавной и максимально осознанной практики асан и виньяс, а в завершении сделаете глубокую практику релаксации. И все это под музыку, которая будет проникать в самую глубину вашей души и наполнять ее безусловной любовью.

Что в театре

21 января в Грибоедовском театре – "Старший сын"
21 января в Свободном театре – "Продавец дождя"
21 января в театре Руставели – "Ветра жажду я прямого"
21 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Новеллы"
21 января в Театре королевского двора – "Осень служанок"
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский русский драматический театр им. Грибоедова
Тбилисский русский драматический театр им. Грибоедова - Sputnik Грузия, 1920, 20.01.2022
Тбилисский русский драматический театр им. Грибоедова
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
21, 22 января в Театре Марджанишвили – "Инцидент в метро"
22 января в Театре кукол – "Цирк"
22 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная шапочка"
22 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"
22 января в Грибоедовском театре – "Иван Васильевич"
22 января в Свободном театре – "Свидание на троих"
© photo: Rustaveli Theatre / FBСпектакль "Вано и Нико"
Спектакль Вано и Нико - Sputnik Грузия, 1920, 20.01.2022
Спектакль "Вано и Нико"
© photo: Rustaveli Theatre / FB
22 января в Театре Руставели – "Вано и Нико"
22 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Осторожно, Адамсы"
22 января в Театре Туманишвили – "Зеленая карта"
23 января в Грибоедовском театре – "Красная шапочка"
23 января в театре кукол – "Деда Эна"
23 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"
© Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский драматический театр им. Котэ Марджанишвили ночью
Тбилисский драматический театр им. Котэ Марджанишвили ночью - Sputnik Грузия, 1920, 20.01.2022
Тбилисский драматический театр им. Котэ Марджанишвили ночью
© Sputnik / Alexander Imedashvili
23 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"
23 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красные туфли и оловянный солдатик"
23 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Одиночество"
23 января в Театре Туманишвили – "Кровавая свадьба"
23 января в Театре Марджанишвили – "Тайные вариации".

В кино

"Человек-Паук: Нет Пути Домой" (фантастика, боевик, приключения)
"Параллельные матери" (драма)
"Все прошло хорошо" (драма)
"Крик" (ужасы, триллер, детектив)
"King's Man: Начало" (комедия, боевик, триллер)
"Матрица: Воскрешение" (фантастика, боевик)
"Дом Gucci" (драма, триллер)
"Четвертый Брайтон" (драма)
"Вестсайдская история" (мюзикл, драма, мелодрама, криминал)
"Дюна" (драма, приключения, фантастика)
"Код 355" (боевик, триллер).

Мультфильмы:

"Энканто" (фентези, мюзикл)
"Зверополис" (комедия, приключения).
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!
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