Уикенд по-тбилисски: куда пойти 21-23 января в столице Грузии
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliДекоративная карета у входа в грузинский ресторан на проспекте Агмашенебели
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Рабочая неделя позади, а это значит, что пришло время для отдыха. Не переживайте, если пока не знаете куда пойти в Тбилиси в этот уикенд
Чтобы расслабиться и хорошо провести время – Sputnik Грузия предлагает читателям традиционную афишу мероприятий на любой вкус.
Научиться готовить хачапури по-аджарски
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliГород Батуми. Достопримечательности Аджарии
Город Батуми. Достопримечательности Аджарии
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Когда: 23 января, 14:00-18:00
Где: Happy Kids Art Club (пр. Важа-Пшавела, 49)
Отличный вариант, чтобы провести время с детьми и плюс вкусно поесть. Мастер-класс предлагает научиться готовить хачапури, и не простой, а аджарский. Знаменитый хачапури в форме лодочки и с "солнышком" внутри в виде желтка. Родителям также предлагается бонус в виде бокала красного вина.
Окунуться в итальянскую культуру
Обновленный "Базар на Орбелиани"
Когда: 22-23 января, 17:00
Где: базар Орбелиани
Bazari Orbeliani приглашает на итальянскую неделю, где можно прочувствовать атмосферу страны. На площади будут мастер-классы от настоящего итальянского шеф-повара, который готовит культовые итальянские блюда – пасту, равиоли, пиццу. Вечером гости смогут послушать итальянскую музыку. Приходить можно и нужно с детьми. Для них также подготовлена программа.
Оторваться на Latino Party
© AFP / Joaquin SarmientoТанцоры из Аргентины во время выступления на Кубке мира по латинским танцам в Медельине, Колумбия
Танцоры из Аргентины во время выступления на Кубке мира по латинским танцам в Медельине, Колумбия
© AFP / Joaquin Sarmiento
Когда: 21 января, 21:00
Где: Backstage76 (ул. Чантурия, 8)
Если спокойные и умиротворенные вечера, полные приятной музыки или походов на выставки – не ваша история, то предлагаем отправится на Latino Party, где вы сможете зажечь, оторваться и на время забыться от всей мирской суеты.
Послушать джаз
Джаз музыкант играет на саксофоне
Когда: 22 января, 20:00
Где: Orbeliani Garden (ул. Хазина, 5)
Да, и будет не только джаз! На вечере музыканты представят смесь различных музыкальных стилей, таких как рок и поп, а также электро и даже традиционная грузинская музыка. Одним словом, интересно будет всем!
Пойти на выставку легендарного грузинского сценографа
Театральный художник Симон (Солико) Багратович Вирсаладзе
© photo: Sputnik/
Когда: с 14 января по 13 февраля
Где: Галерея им. Д. Шеварднадзе (пр. Руставели, 11)
Почему бы не отправиться на интересную ретроспективную выставку великого грузинского сценографа Солико Вирсаладзе (1909-1988). На экспозиции представлены около 200 работ художника и архивные предметы из дома-музея, а также костюмы, которые были созданы по его эскизам, в том числе для легендарного грузинского ансамбля "Сухишвили". Стоит отметить, что последняя выставка работ Солико Вирсаладзе проходила в Грузии 20 лет назад.
Избавиться от стресса музыкой
© photo: Sputnik / Arthur Lebedev / Перейти в фотобанкУчастницы фестиваля-конкурса "Народный Дед Мороз" во время праздничного шествия в Сочи
Участницы фестиваля-конкурса "Народный Дед Мороз" во время праздничного шествия в Сочи
© photo: Sputnik / Arthur Lebedev/
Когда: 22 января, 15:00
Где: Drum school (пр. Агмашенебели, 106)
Присоединяйтесь, чтобы не только получить удовольствие от игры на ударных инструментах, но и избавиться от плохой энергии, стресса. К тому же это не плохой способ развить чувство ритма и получить уйму положительной энергии играя на барабанах. Посетить мероприятие может любой – возраст не ограничен.
Успеть посмотреть на "категоричных" художниц
© Sputnik / Levan AvlabreliМузей современного искусства Зураба Церетели - Художественная галерея MOMA Tbilisi
Музей современного искусства Зураба Церетели - Художественная галерея MOMA Tbilisi
© Sputnik / Levan Avlabreli
Когда: до 22 января
Где: Moma Tbilisi (пр. Руставели, 27)
Музей современного искусства Зураба Церетели объединил в своем пространстве четырех грузинских художниц: в своих видеоинсталляциях девушки показывают свою попытку увидеть мир с абсолютно другой, новой точки зрения. Каждый проект отличается интенсивностью изложения, достаточно категоричным тоном и формой.
Порисовать за бокалом вина
Бокалы с красным вином, архивное фото
Когда: 22 января, 15:00
Где: Nani Gallery (ул. П. Ингороква, 19)
Если вы любите рисовать, грузинское вино, творчество и общение с новыми людьми, то это мастер-класс по рисованию для вас. Семинар по живописи и дегустацию вин проведет профессиональная художница и владелица галереи "Нани" Нани Поцхверашвили.
Посетить сеанс йоги
Когда: 22 января, 18:30
Где: Tbilisi Yoga Loft (ул. Радиани, 14)
Уникальная практика йоги пройдет под живые звуки космического хэндпана. В течение 1,5 часа вы сделаете дыхательные практики для насыщения организма кислородом, познакомитесь со своим телом, позаботитесь о нем, наполнитесь энергией с помощью плавной и максимально осознанной практики асан и виньяс, а в завершении сделаете глубокую практику релаксации. И все это под музыку, которая будет проникать в самую глубину вашей души и наполнять ее безусловной любовью.
Что в театре
21 января в Грибоедовском театре – "Старший сын"
21 января в Свободном театре – "Продавец дождя"
21 января в театре Руставели – "Ветра жажду я прямого"
21 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Новеллы"
21 января в Театре королевского двора – "Осень служанок"
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский русский драматический театр им. Грибоедова
Тбилисский русский драматический театр им. Грибоедова
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
21, 22 января в Театре Марджанишвили – "Инцидент в метро"
22 января в Театре кукол – "Цирк"
22 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная шапочка"
22 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"
22 января в Грибоедовском театре – "Иван Васильевич"
22 января в Свободном театре – "Свидание на троих"
Спектакль "Вано и Нико"
22 января в Театре Руставели – "Вано и Нико"
22 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Осторожно, Адамсы"
22 января в Театре Туманишвили – "Зеленая карта"
23 января в Грибоедовском театре – "Красная шапочка"
23 января в театре кукол – "Деда Эна"
23 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"
Тбилисский драматический театр им. Котэ Марджанишвили ночью
23 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"
23 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красные туфли и оловянный солдатик"
23 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Одиночество"
23 января в Театре Туманишвили – "Кровавая свадьба"
23 января в Театре Марджанишвили – "Тайные вариации".
В кино
"Человек-Паук: Нет Пути Домой" (фантастика, боевик, приключения)
"Параллельные матери" (драма)
"Все прошло хорошо" (драма)
"Крик" (ужасы, триллер, детектив)
"King's Man: Начало" (комедия, боевик, триллер)
"Матрица: Воскрешение" (фантастика, боевик)
"Дом Gucci" (драма, триллер)
"Четвертый Брайтон" (драма)
"Вестсайдская история" (мюзикл, драма, мелодрама, криминал)
"Дюна" (драма, приключения, фантастика)
"Код 355" (боевик, триллер).
Мультфильмы:
"Энканто" (фентези, мюзикл)
"Зверополис" (комедия, приключения).
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!
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